Команда ветеранов из Улан-Удэ стала второй на чемпионате России по легкой атлетике

Впервые в Иркутске 22 марта состоялся чемпионат с участием более 300 спортсменов из 46 регионов страны. Сборную команду Бурятии представляло 49 участников. Она стала второй по численности командой после Иркутской области.

- Команда Улан-Удэ впервые в истории заняла почётное второе место среди городов и среди спортивных клубов, а сборная Бурятия - четвертое место среди всех регионов, - сообщили в администрации города Улан-Удэ.

В первый день чемпионата мужчины и женщины боролись за медали в беге на 60, 400, 1500 метров, на 2000 метров с препятствиями, ходьбе на 3000 метров, прыжках с шестом, в длину, пятиборье, толкании ядра.

Личные соревнования прошли по пятилетним возрастным группам: 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 года, 70-74 года, 75-79 лет, 80-84 года, 85-89 лет и старше.

В чемпионате принял участие старейший 96-летний Константин Познансктй (Иркутск, рекордсмен мира в толкании ядра М95) и двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Советского Союза по прыжкам в длину Игорь Тер-Ованесяна (М85, Москва).

Сборная Бурятии в упорной борьбе с сильнейшими атлетами страны завоевала 11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Золото взяли Лев Шапхаев (М60, 60 м), Батор Рыгзынов (М45, 400 м), Евгений Капустин (М40, 1500 м), Ирина Мункоева (Ж65, 400м), Должин-Жаб Цыдыпылова (Ж65, 1500 м), Ирина Иванова (Ж40, 60 м, прыжок в длину), Николай Чанцев (М35, прыжок в длину), Сергей Егоров (М45, прыжок в длину), Сергей Прохоров (М60, 5-борье), Григорий Панфилов (М40, ядро).

Серебро завоевали Альберт Егоров (М55) и Баир Ванчиков (М35) на дистанции 2000 м с препятствиями; Татьяна Секерина (Ж50) и Виктория Набиева (Ж45) на 1500 м, Сергей Ноходоев (М55) и Оюна Серендашиева (Ж35) в прыжке в длину, Светлана Кириллова (Ж65, спортивная ходьба), Ирина Мункоева (Ж65, 60 м).

6 бронзовых медалей у Сергея Егорова (М45) и Светланы Кирилловой (Ж65) в дисциплине ядро, у Аюшы Ангахаева (М65) в прыжке в длину, у Сергея Викулина (М60, 60 м), у Андрея Самданова (М55, 1500 м), у Цырена Чирнинова (М65, 400 м).



- Этот высокий результат сборной республики на чемпионате России является итогом более чем десятилетней деятельности по развитию спорта среди ветеранов и любителей бега, - прокомментировал руководитель сборной, председатель совета ветеранов легкой атлетики Бурятии Цырен Чирнинов.





Фото: Администрация г. Улан-Удэ