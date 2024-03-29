В Бурятии торжественно открыли Байкальскую рыбалку

В селе Турка Прибайкальского района республики торжественно открылся XVIII Традиционный турнир по подледному лову «Байкальская рыбалка – 2024» (возрастное ограничение 0+). Турнир проходит 29-30 марта в селе Турка.





Фото: скриншот с видео открытия

Как сообщили в минспорта РБ, в «Байкальской рыбалке» примет участие более 250 команд, из них 90 детских команд.

Специально на турнир приехал депутат Госдумы ФС РФ, народный артист России Дмитрий Певцов. Сегодня он утром прилетел в Улан-Удэ.

- На турнире «Байкальская рыбалка» участвуют женские, мужские и детские команды. Это 260 команд по 4 человека. Охват участников - от Владивостока до Калининграда, вся Россия сюда приезжает. Турнир проводится уже 18-ый раз. Байкал - это уникальное озеро, которое досталось России, самое чистое и самое глубокое. На льду озера каждый год проводится этот фестиваль, в котором участвует огромное число людей. Они все тщательно готовятся. Здесь потрясающие призы. Я уже молчу о природе. На улице минус семь, но солнце сжигает на корню все. Я очень рад, что я здесь, и я могу посмотреть на эту часть нашей Богом хранимой страны. Пусть процветает Байкальская рыбалка! - поделился впечатлениями Дмитрий Певцов в своем телеграм-канале.

Команда, занявшая первое место на турнире получит главный приз – автомобиль УАЗ «Патриот». За второе место – квадроцикл, а за третье место – лодочный мотор «Ямаха».

Также организаторами учреждены поощрительные призы в различных номинациях, например, «Лучшая командная экипировка», «Лучшая семейная команда», «Самый старший участник» и «Самый юный участник», «Участник, поймавший самую крупную рыбу» и даже «Лучшая команда поддержки»!

Возрастное ограничение 0+





Фото: скриншот с видео Минспорт РБ