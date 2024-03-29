Спорт 29.03.2024 в 16:50

В Бурятии торжественно открыли Байкальскую рыбалку

Турнир собрал 250 команд
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии торжественно открыли Байкальскую рыбалку

В селе Турка Прибайкальского района республики торжественно открылся XVIII Традиционный турнир по подледному лову «Байкальская рыбалка – 2024» (возрастное ограничение 0+). Турнир проходит 29-30 марта в селе Турка.

Снимок экрана 2024-03-29 164850.png

Фото: скриншот с видео открытия

Как сообщили в минспорта РБ, в «Байкальской рыбалке» примет участие более 250 команд, из них 90 детских команд.

Специально на турнир приехал депутат Госдумы ФС РФ, народный артист России Дмитрий Певцов. Сегодня он утром прилетел в Улан-Удэ.

- На турнире «Байкальская рыбалка» участвуют женские, мужские и детские команды. Это 260 команд по 4 человека. Охват участников - от Владивостока до Калининграда, вся Россия сюда приезжает. Турнир проводится уже 18-ый раз.  Байкал - это уникальное озеро, которое досталось России, самое чистое и самое глубокое. На льду озера каждый год проводится этот фестиваль, в котором участвует огромное число людей. Они все тщательно готовятся. Здесь потрясающие призы. Я уже молчу о природе. На улице минус семь, но солнце сжигает на корню все. Я очень рад, что я здесь, и я могу посмотреть на эту часть нашей Богом хранимой страны. Пусть процветает Байкальская рыбалка! - поделился впечатлениями Дмитрий Певцов в своем телеграм-канале.

Команда, занявшая первое место на турнире получит главный приз – автомобиль УАЗ «Патриот». За второе место – квадроцикл, а за третье место – лодочный мотор «Ямаха».

Также организаторами учреждены поощрительные призы в различных номинациях, например, «Лучшая командная экипировка», «Лучшая семейная команда», «Самый старший участник» и «Самый юный участник», «Участник, поймавший самую крупную рыбу» и даже «Лучшая команда поддержки»!

Возрастное ограничение 0+


Фото: скриншот с видео Минспорт РБ

Все новости

В Бурятии бесследно исчез 68-летний мужчина
30.03.2024 в 11:16
«Колоссальный по значимости для Бурятии проект»
30.03.2024 в 11:02
«Продление» сим-карты обошлось жительнице Улан-Удэ в 1,5 млн рублей
30.03.2024 в 10:10
У женщины обгорело лицо на пожаре в Бурятии
30.03.2024 в 09:41
В Улан-Удэ перекроют участок дороги по улице Ключевская
30.03.2024 в 09:00
Жительница Бурятии отвоевала раненого мужа
30.03.2024 в 07:00
Для жителей Бурятии 5 апреля покажут спектакль «Бальжан Хатан»
29.03.2024 в 17:49
В Бурятии организацию оштрафовали на 350 тысяч рублей
29.03.2024 в 16:59
В Бурятии торжественно открыли Байкальскую рыбалку
29.03.2024 в 16:50
На Казанском вокзале в Москве появилась площадь Строителей БАМ
29.03.2024 в 16:21
ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

Читайте также
Спортсмены-гиревики из Бурятии отличились на первенстве России
В соревнованиях участвовали свыше 200 атлетов
26.03.2024 в 09:46
Команда ветеранов из Улан-Удэ стала второй на чемпионате России по легкой атлетике
Всего сборная Бурятии завоевала 25 медалей
25.03.2024 в 16:43
В Бурятии пройдет чемпионат ДФО по «жесткому» кикбоксингу
Съедутся около 250 лучших спортсменов макрорегиона
25.03.2024 в 11:37
Юные гимнастки из Бурятии отличились на соревнованиях в Новосибирске

Девочки стали лучшими в групповом многоборье

23.03.2024 в 13:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru