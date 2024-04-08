Спорт 08.04.2024 в 12:53

Юбилейная спартакиада пенсионеров прошла в Баунтовском районе

Мероприятие было приурочено Году семьи
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Текст: Служба информации "Номер один"
Юбилейная спартакиада пенсионеров прошла в Баунтовском районе

В минувшие выходные  в Баунтовском эвенкийском районе с. Багдарин состоялась V районная спартакиада ветеранов (пенсионеров), приуроченная к Году Семьи. Ежегодно соревнования проводятся под эгидой Главы района, при поддержке отдела социальной защиты Баунтовского района, отдела социальных полномочий, районной общественной организации ветеранов (пенсионеров).

- Цель мероприятия - создать условия для активного долголетия граждан пожилого возраста и сохранения спортивных традиций, повышения социальной активности людей старшего поколения в обществе. Пропаганда физической культуры и спорта как средства укрепления здоровья людей старшего поколения, - отметила начальник отдела социальной защиты населения района Алевтина Борисова.

- Участие в соревнованиях приняли 7 команд сельских поселений района. Все проявили свои навыки в стрельбе из пневматической винтовки, настольном теннисе, дартсе, шахматах и волейболе.

Участники состязаний получили не только массу положительных эмоций и   незабываемых впечатлений, но и рады были общению со своими коллегами и знакомыми. Все победители личного, командного и общекомандного зачетов были награждены медалями, грамотами и денежными призами.


Фото: минсоцзащиты РБ

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