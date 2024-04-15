Спорт 15.04.2024 в 14:29

Сборная Бурятии завоевала три золотых медали на турнире «Baikal Open»

В турнире участвовали около 200 спортсменов из семи стран
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Текст: Андрей Константинов
Сборная Бурятии завоевала три золотых медали на турнире «Baikal Open»
26-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open» прошел с 11 по 13 апреля в Улан-Удэ. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в финал вышли три борца из нашей республики - Алексей Боровицкий (до 70 кг), Александр Балтуев (до 74 кг) и Фёдор Балтуев (до 61 кг), которые стали победителями в своих весовых категориях.

Также золото завоевал уроженец Бурятии Арсалан Будажапов. На турнире он представлял Кыргызстан в весовой категории до 79 кг.

Бронзовых медалей удостоились четверо бурятских борцов: Жаргал Баяндуев в весовой категории до 57 кг, Алдар Бальжинимаев в весовой категории до 61 кг, Сангади Ульзетуев в весовой категории до 79 кг и Алдар Дондоков в весовой категории до 97 кг.

Лучшим борцом турнира был признан Александр Балтуев.

Всего в турнире участвовали около 200 спортсменов из разных регионов России и семи стран мира. Призовой фонд составил 3,5 млн рублей.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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