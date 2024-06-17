Анна Леонова из Бурятии завоевала серебро в соревнованиях по ушу на играх БРИКС

Спортсменка из Бурятии Анна Леонова заняла второе место в дисциплине гунь-шу в соревнованиях по ушу-таолу, прошедших в Казани.

Анна - призер Первенства Европы, воспитанница школы Ушу «Золотой Дракон». Тренируется под руководством тренера Игоря Марковца.

Напомним, в Казани с 11 по 24 июня проходит одно из самых значимых спортивных событий этого года – Спортивные игры стран БРИКС-2024.

Эти мульти-спортивные соревнования высокого уровня соберут более 3 тыс. спортсменов из 97 стран. От Бурятии в играх БРИКС участвует пять спортсменов.

Фото: минспорта РБ