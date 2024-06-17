Спорт 17.06.2024 в 12:16
Анна Леонова из Бурятии завоевала серебро в соревнованиях по ушу на играх БРИКС
Она заняла второе место в дисциплине гунь-шу
Спортсменка из Бурятии Анна Леонова заняла второе место в дисциплине гунь-шу в соревнованиях по ушу-таолу, прошедших в Казани.
Анна - призер Первенства Европы, воспитанница школы Ушу «Золотой Дракон». Тренируется под руководством тренера Игоря Марковца.
Напомним, в Казани с 11 по 24 июня проходит одно из самых значимых спортивных событий этого года – Спортивные игры стран БРИКС-2024.
Эти мульти-спортивные соревнования высокого уровня соберут более 3 тыс. спортсменов из 97 стран. От Бурятии в играх БРИКС участвует пять спортсменов.
Фото: минспорта РБ