Спорт 05.08.2024 в 11:04

Росгвардия Бурятии приняла участие в спартакиаде профсоюзов

В соревнованиях приняли участие 8 команд со всей республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
Росгвардия Бурятии приняла участие в спартакиаде профсоюзов

Работники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заняли третье место в спартакиаде работников профсоюзов госучреждений.

С 1 по 2 августа в Кабанском районе на озере Байкал прошла летняя отраслевая спартакиада Бурятской республиканской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.



Побороться за звание сильнейших приехали 8 команд со всей республики общей численностью 100 человек. Команда Росгвардии Бурятии завоевала третье общекомандное место.

По итогам соревнований команда вневедомственной охраны заняла 1 место в эстафете, 2 место по волейболу и по армрестлингу. Спортивный праздник продолжился творческими номерами коллективов.

- Наша дружная и сплоченная команда является постоянными призерами данной спартакиады. У нас были очень сильные соперники. Каждая команда упорно и достойно сражалась за победу, - рассказала председатель первичной профсоюзной организации управления вневедомственной охраны Яна Барановская.

 

Фото: Росгвардия Бурятии

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