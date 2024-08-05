Росгвардия Бурятии приняла участие в спартакиаде профсоюзов

Работники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заняли третье место в спартакиаде работников профсоюзов госучреждений.

С 1 по 2 августа в Кабанском районе на озере Байкал прошла летняя отраслевая спартакиада Бурятской республиканской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.









Побороться за звание сильнейших приехали 8 команд со всей республики общей численностью 100 человек. Команда Росгвардии Бурятии завоевала третье общекомандное место.

По итогам соревнований команда вневедомственной охраны заняла 1 место в эстафете, 2 место по волейболу и по армрестлингу. Спортивный праздник продолжился творческими номерами коллективов.

- Наша дружная и сплоченная команда является постоянными призерами данной спартакиады. У нас были очень сильные соперники. Каждая команда упорно и достойно сражалась за победу, - рассказала председатель первичной профсоюзной организации управления вневедомственной охраны Яна Барановская.

Фото: Росгвардия Бурятии