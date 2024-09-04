Борец из Бурятии стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Борец из Бурятии Булат Найданов одержал победу на престижных соревнованиях «World Masters IBJJF». Они проходили в Лас-Вегасе.

- В финале Булат уверенно одолел соперников из Австралии, Кореи, Финляндии, США и Японии, причем решающий поединок закончился с впечатляющим счетом 5:0 в пользу нашего героя, - рассказали в минспорта республики.

В результате прошедшего турнира спортсмен заслуженно получил титул чемпиона, золотую медаль и пурпурный пояс.

- Поздравляем нашего спортсмена с высочайшим достижением, - добавляют в ведомстве.

Фото: предоставлено минспорт РБ