Спорт 04.09.2024 в 11:22

Борец из Бурятии стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Соревнования проходили в Лас-Вегасе
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Текст: Елена Кокорина
Борец из Бурятии стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Борец из Бурятии Булат Найданов одержал победу на престижных соревнованиях «World Masters IBJJF». Они проходили в Лас-Вегасе.

- В финале Булат уверенно одолел соперников из Австралии, Кореи, Финляндии, США и Японии, причем решающий поединок закончился с впечатляющим счетом 5:0 в пользу нашего героя, - рассказали в минспорта республики.

В результате прошедшего турнира спортсмен заслуженно получил титул чемпиона, золотую медаль и пурпурный пояс.

- Поздравляем нашего спортсмена с высочайшим достижением, - добавляют в ведомстве.

Фото: предоставлено минспорт РБ

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