Спорт 04.09.2024 в 11:22
Борец из Бурятии стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Соревнования проходили в Лас-Вегасе
Текст: Елена Кокорина
Борец из Бурятии Булат Найданов одержал победу на престижных соревнованиях «World Masters IBJJF». Они проходили в Лас-Вегасе.
- В финале Булат уверенно одолел соперников из Австралии, Кореи, Финляндии, США и Японии, причем решающий поединок закончился с впечатляющим счетом 5:0 в пользу нашего героя, - рассказали в минспорта республики.
В результате прошедшего турнира спортсмен заслуженно получил титул чемпиона, золотую медаль и пурпурный пояс.
- Поздравляем нашего спортсмена с высочайшим достижением, - добавляют в ведомстве.
Фото: предоставлено минспорт РБ
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