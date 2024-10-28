Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта стал победителем шахматного турнира

В Бурятии прошел шахматный турнир среди студентов средних профессиональных учебных заведений. Турнир проходил 25 октября в семь туров в здании Бурятского аграрного колледжа. В нем приняли участие 23 команды и 91 участник.

- Первое место в турнире заняла команда Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта. Второе место занял Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева. А третье место завоевал Бурятский республиканский педагогический колледж. Поздравляем всех участников и победителей турнира! – сообщили в минспорта РБ.

В личных достижениях лучшим стал Роман Уваров, второе место занял Алексей Райс, третье место Михаил Монхоров. Лучший результат среди девушек показала Нарана Аюшеева

- Через месяц в БГСХА пройдет первенство среди студентов ВУЗов и СПО Бурятии. Кульминацией всего проекта станет международный матч студенческой сборной Бурятии с Монголией. Приглашаем всех студентов принять участие в шахматных соревнованиях, - добавили в минспорта Бурятии.

Фото: скриншот видео, минспорта РБ