В Улан-Удэ выберут лучших спортсменов города 2024 года

Лучших спортсменов города выберут в рамках традиционного конкурса «Улан-Удэ спортивный». Есть номинации для спортсменов-одиночников, команд, достигших в нынешнем году высоких спортивных результатов, и тренеров.Признание заслуг спортсменов в обществе всегда служит для них дополнительным стимулом к дальнейшему развитию. Конкурс проводится уже в 26-й раз. В конкурсную комиссию включены представители спортивной общественности, главные тренеры по видам спорта, спортивные журналисты, председатели различных спортивных федераций.Лучший спортсмен, лучший тренер и лучшая команда года будут определены по 13 номинациям. Определят лучших спортсменов по олимпийским видам спорта (5 спортсменов), лучших спортсменов по неолимпийским видам спорта (5 спортсменов), лучших спортсменов с ограниченными возможностями (5), лучшего спортсмена-ветерана (1). Также наградят 16 лучших тренеров года.Среди обучающихся в городских спортшколах выберут десять лучших юных спортсменов и 10 их лучших тренеров.Одна лучшая команда будет выбрана по игровым видам спорта. Аналогичная номинация будет по ветеранам. Будут и другие номинации.Чествование победителей конкурса пройдет в середине декабря в мэрии города. Каждый лучший спортсмен по олимпийским видам спорта, а также лучший спортсмен с ограниченными возможностями получит денежное поощрение в 50 тыс. рублей. Лучшие по неолимпийским видам получат денежные призы по 40 тыс. рублей. И так далее.Наибольшую интригу таит в себе, на наш взгляд, выбор лучших спортсменов по неолимпийским видам спорта. Ведь в Улан-Удэ развивается очень много таких видов. «Вплоть до метания ножей. Метательный спорт», - говорят в мэрии города.