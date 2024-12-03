Спортсмен из Бурятии одержал три победы на чемпионате по каратэ в Узбекистане

Спортсмен из Бурятии одержал три победы на чемпионате по Кëкусин-кан каратэ-до в Узбекистане. В турнире приняли участие более 350 спортсменов из 10 стран. Чемпионат Азии по Кëкусин-кан каратэ-до проходил с 29 ноября по 1 декабря в столице Ташкента Узбекистан.

- Поздравляем Алексея Федорова с победой на чемпионате Азии 2024 года! На турнире Алексей выступал в разделе кумите (спарринг) среди ветеранов. Он провёл три боя и одержал три искромётные победы! В первом бою он досрочно одолел узбека, во втором нокаутом взял верх над казахом, а в финале уверенно победил киргиза, - сообщили в минспорта РБ.

Это не первая победа Алексея Федорова в этом году: в апреле он уже стал чемпионом Японии в городе Тода. Теперь спортсмена ждет чемпионат мира, который пройдет в ноябре 2025 года в Японии.

Для справки:

Кёкусинкай (киокушинкай) – стиль каратэ, сформировавшийся в 1950-х годах в Японии в противовес традиционным стилям как более техничный и жесткий вид спорта. Особенность кёкусинкай – бой в стойке с полным контактом без защитного снаряжения. В большинстве федераций запрещены удары руками и локтями в голову и шею, при этом разрешены удары ногами по голове.

Основатель школы — легендарный японский мастер Ояма Масутацу.

Фото: минспорт РБ