Спорт 09.12.2024 в 16:30
Центральный каток города Улан-Удэ открывает двери
Открытие состоится 11 и 13 декабря
Центральный каток города Улан-Удэ открывает двери. Открытие состоится 11 и 13 декабря.
11 декабря с 12:00 до 21:00 – открытие хоккейной коробки и детской зоны катка на Центральном стадионе.
13 декабря с 12:00 до 21:00 –открытие большого катка на Центральном стадионе.
Режим работы катка: ежедневно с 12:00 до 21:00 по сеансам.
Телефон кассы: 8 (3012) 21-15-53.
Напомним, всего в этом зимнем сезоне для горожан будет работать 7 ледовых катков и 6 лыжных баз.
Фото: loon.site