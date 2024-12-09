Центральный каток города Улан-Удэ открывает двери. Открытие состоится 11 и 13 декабря.

11 декабря с 12:00 до 21:00 – открытие хоккейной коробки и детской зоны катка на Центральном стадионе.

13 декабря с 12:00 до 21:00 –открытие большого катка на Центральном стадионе.

Режим работы катка: ежедневно с 12:00 до 21:00 по сеансам.

Телефон кассы: 8 (3012) 21-15-53.

Напомним, всего в этом зимнем сезоне для горожан будет работать 7 ледовых катков и 6 лыжных баз.

Фото: loon.site