Спорт 09.12.2024 в 16:30

Центральный каток города Улан-Удэ открывает двери

Открытие состоится 11 и 13 декабря
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Текст: Служба информации "Номер один"
Центральный каток города Улан-Удэ открывает двери

Центральный каток города Улан-Удэ открывает двери. Открытие состоится 11 и 13 декабря.

11 декабря с 12:00 до 21:00 – открытие хоккейной коробки и детской зоны катка на Центральном стадионе.

13 декабря с 12:00 до 21:00 –открытие большого катка на Центральном стадионе.

Режим работы катка: ежедневно с 12:00 до 21:00 по сеансам.

Телефон кассы: 8 (3012) 21-15-53.

Напомним, всего в этом зимнем сезоне для горожан будет работать 7 ледовых катков и 6 лыжных баз.

 

Фото: loon.site

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