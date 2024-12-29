1 января в Улан-Удэ состоится Забег обещаний

Жителей Улан-Удэ приглашают на праздничный Забег обещаний 1 января в 12.00 (возрастное ограничение 0+).

- Как новый год встретишь — так его и проведешь! Почему бы не начать его активно и с позитивным настроем? Приглашаем вас на «Забег обещаний»- открытый праздничный забег для всех, кто хочет бежать к мечте, - пригласили в минспорта РБ.

Дата: 1 января

Время: 12:00 (сбор в 11:30)

Место: Парк Юбилейный

Участников забега ждет дистанция 2025 метров, где каждый участник сможет загадать свое желание и написать обещание на предстоящий год. Не забудьте прикрепить его на одежду! Ваша цель — не время или скорость. Вы бежите не к финишу, а к исполнению желания!

Предварительная регистрация на сайте (https://1jan.run/) обязательна, так что не забудьте зарегистрироваться и прихватить с собой хорошее настроение. И, конечно, будем рады видеть вас в новогоднем костюме — это добавит волшебства и веселья!

Начните новый год с вдохновения и движения! До встречи на Забеге обещаний!

Возрастное ограничение 0+

Фото: loon.site