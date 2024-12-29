Спорт 29.12.2024 в 10:51

1 января в Улан-Удэ состоится Забег обещаний

Мероприятие стартует в парке «Юбилейный» в 12.00
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
1 января в Улан-Удэ состоится Забег обещаний

Жителей Улан-Удэ приглашают на праздничный Забег обещаний 1 января в 12.00 (возрастное ограничение 0+).

- Как новый год встретишь — так его и проведешь! Почему бы не начать его активно и с позитивным настроем? Приглашаем вас на «Забег обещаний»- открытый праздничный забег для всех, кто хочет бежать к мечте, - пригласили в минспорта РБ.

Дата: 1 января

Время: 12:00 (сбор в 11:30)

Место: Парк Юбилейный

Участников забега ждет дистанция 2025 метров, где каждый участник сможет загадать свое желание и написать обещание на предстоящий год. Не забудьте прикрепить его на одежду! Ваша цель — не время или скорость. Вы бежите не к финишу, а к исполнению желания!

Предварительная регистрация на сайте (https://1jan.run/) обязательна, так что не забудьте зарегистрироваться и прихватить с собой хорошее настроение. И, конечно, будем рады видеть вас в новогоднем костюме — это добавит волшебства и веселья!

Начните новый год с вдохновения и движения! До встречи на Забеге обещаний!

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

Все новости

Участники чемпионата мира по футзалу приедут в Улан-Удэ
29.12.2024 в 13:56
Задержанный чиновник из мэрии Улан-Удэ проведет Новый Год в изоляторе
29.12.2024 в 12:41
Госархив Бурятии создал фонд документов об участии жителей республики в СВО
29.12.2024 в 12:21
1 января в Улан-Удэ состоится Забег обещаний
29.12.2024 в 10:51
Герои и антигерои года в Бурятии
29.12.2024 в 07:00
В России полностью запретили звонки по IP-телефонии
28.12.2024 в 16:51
В Улан-Удэ разыскивают женщину, злоупотребляющую алкоголем
28.12.2024 в 16:11
В Бурятии отремонтированы 171 км дорог и 22 моста
28.12.2024 в 16:07
Нацпарк в Бурятии приглашает принять участие в семейной викторине
28.12.2024 в 16:07
В Улан-Удэ полиция задержала чиновника из мэрии
28.12.2024 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 декабря

Читайте также
Участники чемпионата мира по футзалу приедут в Улан-Удэ
Соревнования пройдут с 4 по 8 января
29.12.2024 в 13:56
В Бурятии наградили выдающегося деятеля физической культуры и спорта
Эрдэни Доржиев подготовил более 2500 чемпионов и призеров по множеству видов спорта
27.12.2024 в 17:19
В Улан-Удэ участников турнира по футзалу распределили по группам
За кубок города сразятся 24 команды
25.12.2024 в 15:33
Чемпион КНР по мини-футболу примет участие в «Кубке Улан-Удэ»
Очередной кубок поставит рекорд по числу команд-участниц
23.12.2024 в 14:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru