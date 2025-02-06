Спорт 06.02.2025 в 11:10

В Улан-Удэ стартуют масштабные соревнования по лёгкой атлетике

Участие уже подтвердили 182 спортсмена из районов республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ стартуют масштабные соревнования по лёгкой атлетике

7-8 февраля в спорткомплексе БГСХА пройдет традиционный Кубок Республики Бурятия (возрастное ограничение 0+). Участие уже подтвердили 182 спортсмена из районов республики.

- Соревнования определят сильнейших в 6 дисциплинах: 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м и 3000 м. Мы ожидаем выступлений ведущих легкоатлетов, таких как Оксана Буткова, Карина Гец, Алекандр Ковалев и другие. Кубок станет важной стартовой площадкой для наших спортсменов в грядущем летнем сезоне. Напомним, что недавно Николай Вербицкий завоевал золото на Кубке губернатора в Краснодарском крае, а сборная Бурятии вернулась с 15 медалями из Хабаровска, - рассказали в минспорта Бурятии.

Во второй день к соревнованиям присоединятся ветераны легкой атлетики, лучшие из которых поедут на Открытый Чемпионат Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: скриншот из видео, минспорта РБ

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

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