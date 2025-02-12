Спорт 12.02.2025 в 11:43

Бурятские спортсмены завоевали россыпь медалей на Чемпионате России по джиу-джитцу

Это 10 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых медалей



A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятские спортсмены завоевали россыпь медалей на Чемпионате России по джиу-джитцу

9 февраля в Казани (Татарстан) завершился Открытый Чемпионат России RGSA по бразильскому джиу-джитцу.

- На нем бурятские спортсмены завоевали целую россыпь наград - 10 золотых медалей, 5 серебряных медалей, 9 бронзовых медалей. Поздравляем всех спортсменов с заслуженными наградами! – поздравили в минспорта Бурятии.

По результатам чемпионата у взрослых в разделе кимоно «Gi» и в разделе без кимоно «No-gi» медалистами стали: Дмитрий Шиханов (золото Gi, бронза No-gi), Баир Улзутуев (два золота Gi и No-gi), Евгения Хореева (две бронзы Gi и No-gi), Александр Нимаев (серебро Gi, бронза No-gi), Тимур Нуриев (бронза Gi, серебро No-gi).

Юные спортсмены из Бурятии на чемпионате завоевали 14 медалей, из них - 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды.

Для справки:

Бразильское джиу-джитсу (BJJ)  - это  боевое искусство и международное спортивное единоборство, который основывается на технике борьбы в партере. BJJ базируется на борцовской технике традиционного японского джиу-джитсу, но отличается от него собственным 100-летним путем эволюции - разработка способов победы любых типов бойцов.

Отличительной характеристикой BJJ является то, что он подходит как профи так и любителям.

 

Фото: loon.site

Все новости

Только 15 процентов жителей Улан-Удэ будут праздновать День святого Валентина
12.02.2025 в 13:18
В Госдуме приняли закон о защите россиян от мошенников
12.02.2025 в 13:05
Жителям Бурятии предлагают написать соседу через Госуслуги
12.02.2025 в 12:47
Молодой житель Улан-Удэ научился хитроумно обманывать маркетплейс
12.02.2025 в 12:37
В Бурятии заместителя министра судили за превышение полномочий
12.02.2025 в 12:27
Улан-удэнец украл велосипед ребенка, спустив его с 14 этажа
12.02.2025 в 12:17
Жители Бурятии могут оформить уход за пожилым родственником на портале Госуслуг
12.02.2025 в 12:07
Оплата взносов на капитальный ремонт в новостройках: важные нюансы и сроки
12.02.2025 в 11:58
В Улан-Удэ показали проект реконструкции здания поисково-спасательной службы
12.02.2025 в 11:51
Бурятские спортсмены завоевали россыпь медалей на Чемпионате России по джиу-джитцу
12.02.2025 в 11:43
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
Жителей Бурятии приглашают на Фестиваль этноигр в Ацагате
Мероприятие состоится 15 февраля в Заиграевском районе
12.02.2025 в 11:11
В селе Максимиха на Байкале пройдет международный турнир по хоккею
Турнир посвящён 44-й годовщине полёта советско-монгольского экипажа в космос
12.02.2025 в 10:32
Жители Бурятии могут прокатиться на коньках на новой ледовой арене
Открытие Ледового дворца состоялось в минувшую субботу
11.02.2025 в 13:57
Сборная Бурятии завоевала 17 медалей по вольной борьбе на первенстве ДФО
В копилке девушек-борцов 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых наград
11.02.2025 в 10:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru