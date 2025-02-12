Бурятские спортсмены завоевали россыпь медалей на Чемпионате России по джиу-джитцу

9 февраля в Казани (Татарстан) завершился Открытый Чемпионат России RGSA по бразильскому джиу-джитцу.

- На нем бурятские спортсмены завоевали целую россыпь наград - 10 золотых медалей, 5 серебряных медалей, 9 бронзовых медалей. Поздравляем всех спортсменов с заслуженными наградами! – поздравили в минспорта Бурятии.

По результатам чемпионата у взрослых в разделе кимоно «Gi» и в разделе без кимоно «No-gi» медалистами стали: Дмитрий Шиханов (золото Gi, бронза No-gi), Баир Улзутуев (два золота Gi и No-gi), Евгения Хореева (две бронзы Gi и No-gi), Александр Нимаев (серебро Gi, бронза No-gi), Тимур Нуриев (бронза Gi, серебро No-gi).

Юные спортсмены из Бурятии на чемпионате завоевали 14 медалей, из них - 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды.

Для справки:

Бразильское джиу-джитсу (BJJ) - это боевое искусство и международное спортивное единоборство, который основывается на технике борьбы в партере. BJJ базируется на борцовской технике традиционного японского джиу-джитсу, но отличается от него собственным 100-летним путем эволюции - разработка способов победы любых типов бойцов.

Отличительной характеристикой BJJ является то, что он подходит как профи так и любителям.

Фото: loon.site