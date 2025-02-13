В Улан-Удэ прошла автограф-сессия с легендами спорта

Огромное количество улан-удэнской ребятни смогли сегодня встретиться сразу с несколькими знаменитыми спортсменами. Отряд чемпионов мира по хоккею прилетел в Бурятию и отправился прямиком в Ледовый дворец.

- Сегодня к нам в Бурятию прилетел целый десант из знаменитых и заслуженных спортсменов. В Ледовом дворце Бурятии спортсмены провели автограф сессию. Больше сотни наших ребятишек смогли пообщаться с кумирами и взять автографы. Уверен, скоро они сами станут мастерами и будут славить Бурятию, - пишет в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Более 100 детей получили уникальную возможность пообщаться с легендарными спортсменами, взять автографы и сделать памятные фотографии. Свои автографы на память звезды хоккея оставили на шайбах и прочих спортивных принадлежностях своих маленьких поклонников.

Напомним, что российские хоккеисты, бронзовые призеры Чемпионата Европы по футболу-2008, а также известные спортивные комментаторы завтра выступят на большом спортивном празднике – на «Кубке Байкала».

Фото: правительство Бурятии