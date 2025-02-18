Жители Улан-Удэ поучаствуют в Международном обливании холодной водой

Жителей Улан-Удэ приглашают поучаствовать в Международном обливании холодной водой. Акция пройдет 22 февраля на Центральном стадионе и будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (возрастное ограничение 6+).

Дата: 22 февраля 2025 г.

Место: Центральный стадион, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 1.

Возраст участников: от 6 лет и старше (дети в сопровождении родителей).

Программа мероприятия:

15:00 – 17:20: Регистрация участников в здании Центрального стадиона. Обязательно для всех (взрослые и дети).

17:50 – 18:00: Инструктаж и получение футболок от СПК «Ярополк».

18:00: Обливание холодной водой.

После обливания: Горячий чай с печеньем для всех участников.

Что необходимо взять с собой:

Темные шорты и тапочки (для девушек разрешены легинсы или шорты). Участие в обливании без шорт/леггинсов ЗАПРЕЩЕНО!

Важная информация для участников:

-После 18:00 участники к инструктажу не допускаются, без инструктажа вы не попадете на обливание!

-Регистрация обязательна. После регистрации на ваш электронный адрес придет письмо с подробной информацией. Если письмо не пришло, проверьте папку «спам».

-Регистрация на сайте: https://bit-zdorovim.ru/

Все вопросы по телефону: 8-3012-21-10-41, доб. 160 (с 8:30 до 17:30)

Не пропустите это знаковое событие! Приглашайте друзей и близких!

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site