В День Защитника Отечества в Улан-Удэ состоится шахматный турнир

В День Защитника Отечества 23 февраля, в 12.00 в Улан-Удэ состоится шахматный турнир (возрастное ограничение 12+). На нем соберутся участники СВО со всех районов Бурятии. Турнир пройдет на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» в Бурятии по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7а.

- Участники СВО сразятся с двукратной чемпионкой Европы, чемпионкой России среди студентов, победительницей многих международных турниров, единственным по Восточной Сибири и Дальнему Востоку женским международным гроссмейстером по шахматам Инной Ивахиновой, - сообщили организаторы турнира.

- Шахматы помогают поддерживать умственную активность, развивают логическое мышление и стратегические навыки, а также поддерживают социальную активность ветеранов спецоперации, - отметила депутат Народного Хурала, международный гроссмейстер Инна Ивахинова.

Возрастное ограничение 12+

Фото: loon.site