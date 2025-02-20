Спорт 20.02.2025 в 12:14

В День Защитника Отечества в Улан-Удэ состоится шахматный турнир

На нем соберутся участники СВО со всех районов Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В День Защитника Отечества в Улан-Удэ состоится шахматный турнир

В День Защитника Отечества 23 февраля, в 12.00 в Улан-Удэ состоится шахматный турнир (возрастное ограничение 12+). На нем соберутся участники СВО со всех районов Бурятии. Турнир пройдет на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» в Бурятии по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7а.

- Участники СВО сразятся с двукратной чемпионкой Европы, чемпионкой России среди студентов, победительницей многих международных турниров, единственным по Восточной Сибири и Дальнему Востоку женским международным гроссмейстером по шахматам Инной Ивахиновой, - сообщили организаторы турнира.

- Шахматы помогают поддерживать умственную активность, развивают логическое мышление и стратегические навыки, а также поддерживают социальную активность ветеранов спецоперации, - отметила депутат Народного Хурала, международный гроссмейстер Инна Ивахинова.

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: loon.site

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