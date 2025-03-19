Жителей Бурятии зовут на XXIV Лыжный Байкальский марафон «По льду Байкала» (возрастное ограничение 0+). Мероприятие состоится 19 апреля в селе Максимиха, в Баргузинском районе. Там будут расположены стартовый городок и трасса.

- Готовы к незабываемым приключениям? Приглашаем вас на XXIV Лыжный Байкальский марафон. Представьте себе: кристально чистый байкальский лед под ногами, ослепительное солнце и бескрайние просторы! В этом году лед особенно крепок - толщина 85 см, что гарантирует безопасность на всей трассе! – сообщили в минспорта Бурятии.

Регистрация на Лыжный Байкальский марафон проходит на сайте: https://russialoppet.ru/registration/baikal2025/

- Марафон основан Александром Ушаковым, известным тренером из Усть-Баргузина, который решил продлить лыжный сезон, проводя весной тренировки по льду озера (в этом время года снега в регионе уже не бывает). В 2025 году соревнование будет проводиться в 24-й раз, - сообщается на сайте марафона.

В 2013 году гонка вошла в серию лыжных марафонов России «Russialoppet». В соревнованиях принимают участие около 500 спортсменов из всех регионов страны, а также из стран Азии и Европы.

Возрастное ограничение 0+





Фото: скриншот видео, минспорта РБ