Пенсионерка из Бурятии в 84 года увлеклась фитнесом

Несмотря на свой почтенный возраст, 84-летняя Ревмира Деменева из Заиграевского района Бурятии занимается фитнесом и ничуть не уступает в активности более молодым «соратницам». Внести движение в жизнь, чтобы побороть недомогание, ей когда-то посоветовал лечащий врач, поэтому бабушка прямо из больницы пошла записываться в спортивную местную студию.

Пенсионерка из Новой Бряни родилась в год начала Великой Отечественной войны, поэтому в ее жизни хватило тяжелых испытаний, но крепкая женщина с сильным характером каждую проблему воспринимает как вызов. Вот и возрастные болячки для нее совсем не повод для жалоб, а очередная борьба, в которой все средства хороши, пишут в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

- Мне врач всегда говорит, что надо больше двигаться. А если врачи сказали нужен спорт, значит быть спорту, - считает уверенная в своих силах Ревмира Демнева.

В группе возрастной спортсменке посоветовали заниматься индивидуально, однако она отказалась, предпочитая тренировки в компании. Изначально разминалась сидя на стуле, но спустя пару месяцев большую часть тренировки выполняет, как и все, стоя или лёжа на коврике. Сейчас сельская бабушка одна из самых дисциплинированных посетителей спортзала и никогда не пропускает занятия, поэтому физическая активность уже даёт свои результаты.

- Я больше не задыхаюсь, когда поднимаюсь на свой четвёртый этаж. Укрепила мышцы ног и совсем не устаю при ходьбе. Суставы тоже стали более подвижными, - делится Ревмира Деменева своими результатами, в очередной раз доказывая, что возраст – лишь цифра в паспорте, а движение – это и есть жизнь.

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»