Спорт 23.04.2025 в 15:21

В Бурятии соберутся юные теннисисты со всех регионов России

Соревнования пройдут с 26 по 28 апреля в Иволгинском ФСК
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии соберутся юные теннисисты со всех регионов России

26 - 28 апреля в Иволгинском районе состоятся ежегодные Всероссийские соревнования по настольному теннису для юниоров на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» (возрастное ограничение 6+).

- Вот уже третий год Иволгинск встречает сотни юных теннисистов с разных уголков нашей страны. Профессионалы и любители соберутся в Иволгинском Физкультурном спортивном комплексе, чтобы в течение трех дней выявить чемпионов и призёров соревнований! Приходите, поддержите наших спортсменов! – сообщили в администрации Иволгинского района.

Программа соревнований:

26 апреля:

09 .00 - 11.00 - Квалификационные соревнования. Юниорки 1-8 группы;

11.00 - 13 .00 - Квалификационные соревнования. Юниорки 9-16 группы;

13.00-13.30 - Открытие соревнования.

14.00-16.00-Квалификационные соревнования. Юниоры 1-8 группы;

16.00 - 18.00 - Квалификационные соревнования. Юниоры 9-16 группы;

18.00 - 20.00 - Парные соревнования. Юниорки.

 

27 апреля:

09.00 - 13.00 - Личные соревнования. Юниоры, юниорки, 2 финал;

13.00-17.00-Финальные соревнования. Юниоры, юниорки;

17.00 - 20.00 - Парные соревнования. Юниоры, смешанные соревнования;

 

28 апреля:

09.00 - 15.00 - Финальные соревнования. Юниоры, юниорки. Пары,

смешанные пары;

15.00. - Награждение.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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теннис Бурятия

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