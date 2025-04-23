В Бурятии соберутся юные теннисисты со всех регионов России
26 - 28 апреля в Иволгинском районе состоятся ежегодные Всероссийские соревнования по настольному теннису для юниоров на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» (возрастное ограничение 6+).
- Вот уже третий год Иволгинск встречает сотни юных теннисистов с разных уголков нашей страны. Профессионалы и любители соберутся в Иволгинском Физкультурном спортивном комплексе, чтобы в течение трех дней выявить чемпионов и призёров соревнований! Приходите, поддержите наших спортсменов! – сообщили в администрации Иволгинского района.
Программа соревнований:
26 апреля:
09 .00 - 11.00 - Квалификационные соревнования. Юниорки 1-8 группы;
11.00 - 13 .00 - Квалификационные соревнования. Юниорки 9-16 группы;
13.00-13.30 - Открытие соревнования.
14.00-16.00-Квалификационные соревнования. Юниоры 1-8 группы;
16.00 - 18.00 - Квалификационные соревнования. Юниоры 9-16 группы;
18.00 - 20.00 - Парные соревнования. Юниорки.
27 апреля:
09.00 - 13.00 - Личные соревнования. Юниоры, юниорки, 2 финал;
13.00-17.00-Финальные соревнования. Юниоры, юниорки;
17.00 - 20.00 - Парные соревнования. Юниоры, смешанные соревнования;
28 апреля:
09.00 - 15.00 - Финальные соревнования. Юниоры, юниорки. Пары,
смешанные пары;
15.00. - Награждение.
Возрастное ограничение 6+
Фото: loon.site