Спорт 28.04.2025 в 11:00

В Улан-Удэ торжественно встретили чемпиона по самбо Алдара Намсараева

Он завоевал золото на Чемпионате Европы в весовой категории до 58 кг
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ торжественно встретили чемпиона по самбо Алдара Намсараева

Сегодня утром в аэропорту «Байкал» торжественно встретили чемпиона по самбо Алдара Намсараева, триумфально вернувшегося с Чемпионата Европы.

Напомним, Алдар Намсараев стал двукратным чемпионом Европы по боевому самбо в весе до 58 кг. Чемпионат проходил в Лимассоле (Кипр).

- Алдар в очередной раз подтвердил свой высокий уровень, завоевав золото в боевом самбо в весовой категории до 58 кг! Это уже вторая победа на европейском первенстве в его карьере! Мы безмерно гордимся Алдаром и поздравляем его с этой блестящей победой! Выражаем огромную благодарность тренеру Жаргалу Жигжитову и СК «Хара Моритон» за блестящую работу по подготовке чемпиона! – поделились радостью в минспорта Бурятии.

Чемпионат Европы по самбо проходил в Лимассоле, Кипр, с 23 по 27 апреля. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены из 26 стран.

 

Фото: минспорт Бурятии

Теги
спорт Бурятия

Все новости

Многодетный участник СВО из Бурятии оказался в тяжелой ситуации
28.04.2025 в 11:11
В Улан-Удэ торжественно встретили чемпиона по самбо Алдара Намсараева
28.04.2025 в 11:00
В Улан-Удэ вновь запускают дачные маршруты
28.04.2025 в 10:47
У белок в Бурятии появилась недвижимость
28.04.2025 в 10:46
В Забайкальском нацпарке начался нерестовый период
28.04.2025 в 10:44
«Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается»
28.04.2025 в 10:42
«Гастролер» из Читы обчищал квартиры жителей Улан-Удэ
28.04.2025 в 10:40
В Бурятии досрочно выплатят детские пособия
28.04.2025 в 10:21
Бюджет республики вырос на 11,7 млн рублей благодаря местным водителям
28.04.2025 в 10:18
Водитель «Ипсума» и байкер пострадали в ДТП в Бурятии
28.04.2025 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
В Бурятии на «Кубок Байкала» соберутся сильнейшие тхэквандисты
Всероссийские соревнования пройдут со 2 по 5 мая в ФСК
25.04.2025 в 17:35
Самбист из Бурятии стал двукратным чемпионом Европы
С победой спортсмена поздравил глава республики
24.04.2025 в 09:21
В Бурятии соберутся юные теннисисты со всех регионов России
Соревнования пройдут с 26 по 28 апреля в Иволгинском ФСК
23.04.2025 в 15:21
Бурятские сумоисты завоевали четыре медали на Чемпионате России
Соревнования прошли с 18 по 20 апреля в Казани
22.04.2025 в 17:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru