В Улан-Удэ торжественно встретили чемпиона по самбо Алдара Намсараева

Сегодня утром в аэропорту «Байкал» торжественно встретили чемпиона по самбо Алдара Намсараева, триумфально вернувшегося с Чемпионата Европы.

Напомним, Алдар Намсараев стал двукратным чемпионом Европы по боевому самбо в весе до 58 кг. Чемпионат проходил в Лимассоле (Кипр).

- Алдар в очередной раз подтвердил свой высокий уровень, завоевав золото в боевом самбо в весовой категории до 58 кг! Это уже вторая победа на европейском первенстве в его карьере! Мы безмерно гордимся Алдаром и поздравляем его с этой блестящей победой! Выражаем огромную благодарность тренеру Жаргалу Жигжитову и СК «Хара Моритон» за блестящую работу по подготовке чемпиона! – поделились радостью в минспорта Бурятии.

Чемпионат Европы по самбо проходил в Лимассоле, Кипр, с 23 по 27 апреля. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены из 26 стран.

Фото: минспорт Бурятии