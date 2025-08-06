Спорт 06.08.2025 в 17:11

Работяги из Бурятии стали лучшими волейболистами России

Победу одержали работники Гусиноозерской ГРЭС
Текст: Карина Перова
Работяги из Бурятии стали лучшими волейболистами России
С 1 по 3 августа в Москве проходил первый турнир Группы «Интер РАО» по волейболу. За звание лучших боролась 21 команда со всех уголков России. Победу одержали работяги из Бурятии – сотрудники Гусиноозерской ГРЭС.

Почётным гостем церемонии открытия стал чемпион Олимпийских игр в Лондоне (2012) Юрий Бережко. Он лично приветствовал участников соревнований.

В состав чемпионской бурятской команды вошли: слесарь 4-го разряда топливно-транспортного цеха Егор Арутюнян, слесарь 4-го разряда топливно-транспортного цеха Валерий Дамбаев (признан лучшим игроком турнира), машинист-обходчик 5-го разряда Котлотурбинного цеха Игорь Гроздов, машинист топливоподачи 5-го разряда Владимир Аснер, слесарь 4-го разряда Цеха централизованного ремонта Никита Мункуев, машинист топливоподачи 5-го разряда Арсалан Гомбожапов, машинист энергоблока 8-го разряда Чимит Бальжинимаев, машинист буровой установки 4-го разряда Алесь Краткий.

«Незабываемые матчи команды энергетиков были наполнены яркими моментами, эффектными подачами и бескомпромиссной борьбой. Каждый выход на площадку превращался в настоящее зрелище, где профессионализм на работе гармонично сочетался со спортивным мастерством», - прокомментировали выступление своих специалистов на предприятии.

Фото: ТГ-канал Гусиноозерской ГРЭС
Теги
Гусиноозерская ГРЭС волейбол

