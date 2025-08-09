«Иркутск» разгромил «Бурятию»

7 августа в матче первого раунда Кубка России по футболу ФК «Иркутск» обыграл команду «Бурятия» со счетом 8:0. Встреча прошла на стадионе «Забайкалец» в Улан-Удэ, сообщили порталу IRK.ru в пресс-службе футбольного клуба.Счет в матче открыл иркутянин Иван Яковлев, который отправил мяч в ворота соперников уже на третьей минуте. Он же потом отличился еще дважды – на 33-й и на 76-й минутах. По два гола забили Андрей Путилов (7, 54) и Егор Перевозников (20, 35). Еще один мяч оказался на счету Владислава Луташева (60).Это был полный разгром. Бурятская команда пыталась контратаковать, но безуспешно. Каждый раз теряя мяч и давая возможность сопернику сыграть в свою игру.В следующем матче «Иркутск» сыграет с командой «Сибирь» из Новосибирска.