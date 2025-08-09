Спорт 09.08.2025 в 09:25

«Иркутск» разгромил «Бурятию»

Иркутский футбольный клуб отправил восемь безответных мячей в сетку республиканской команды
A- A+
Текст: Иван Иванов
«Иркутск» разгромил «Бурятию»
Фото: freepik.com
7 августа в матче первого раунда Кубка России по футболу ФК «Иркутск» обыграл команду «Бурятия» со счетом 8:0. Встреча прошла на стадионе «Забайкалец» в Улан-Удэ, сообщили порталу IRK.ru в пресс-службе футбольного клуба.

Счет в матче открыл иркутянин Иван Яковлев, который отправил мяч в ворота соперников уже на третьей минуте. Он же потом отличился еще дважды – на 33-й и на 76-й минутах. По два гола забили Андрей Путилов (7, 54) и Егор Перевозников (20, 35). Еще один мяч оказался на счету Владислава Луташева (60). 

Это был полный разгром. Бурятская команда пыталась контратаковать, но безуспешно. Каждый раз теряя мяч и давая возможность сопернику сыграть в свою игру. 

В следующем матче «Иркутск» сыграет с командой «Сибирь» из Новосибирска.
Теги
футбол

Все новости

В Бурятии пропавшего жителя Бичуры нашли мертвым
09.08.2025 в 09:35
«Иркутск» разгромил «Бурятию»
09.08.2025 в 09:25
Два новых лесных пожара спровоцировали сухие грозы в Бурятии
09.08.2025 в 09:18
Бурятия стала «пожирателем энергии»
09.08.2025 в 07:00
Тарифы «ТГК-14» на тепло в Бурятии признали завышенными
08.08.2025 в 18:21
В Бурятию с гастролями приедет Марийский театр оперы и балета
08.08.2025 в 17:48
Врачи из Улан-Удэ вылечили женщину с нестандартной почкой
08.08.2025 в 17:26
В Улан-Баторе построят крупный мусороперерабатывающий завод
08.08.2025 в 17:21
В Бурятии открыто движение поездов по новому пути на участке БАМа Северомуйск – Аркум
08.08.2025 в 16:48
В Московском зоопарке выбирают имена для журавлят-красавок из Улан-Удэ
08.08.2025 в 16:31
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В Улан-Удэ прошел турнир по баскетболу на колясках памяти Галины Горбатых
Он объединил параспортсменов, ветеранов СВО с ПОДА и жителей дома колясочников
07.08.2025 в 14:30
Работяги из Бурятии стали лучшими волейболистами России
Победу одержали работники Гусиноозерской ГРЭС
06.08.2025 в 17:11
В Улан-Удэ пройдет турнир по баскетболу на колясках памяти Галины Горбатых
Именно она положила начало существованию секции по данному виду спорта
05.08.2025 в 10:53
Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой России по лыжероллерам
Виктория Невьянцева вписала своё имя в историю бурятского спорта
04.08.2025 в 11:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru