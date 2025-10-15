Спорт 15.10.2025 в 15:22

Шахматист из Бурятии взял «серебро» чемпионата России по блицу

На состязаниях блеснул Жамсаран Цыдыпов
A- A+
Текст: Карина Перова
Шахматист из Бурятии взял «серебро» чемпионата России по блицу
Фото: freepik.com

В Сочи накануне состоялся чемпионат России среди мужчин по блицу. В турнире участвовали 199 сильнейших шахматистов страны, в том числе 28 международных гроссмейстеров.

Отличился и шахматист из Бурятии Жамсаран Цыдыпов. Он стал серебряным призером, рассказала президент Федерации шахмат РБ Инна Ивахинова.

«С первых туров Жамсаран захватил лидерство в турнире, сметая практически всех на своем пути, лишь в 11 туре оступился в партии против Дениса Хисматуллина», - отметила Ивахинова.

В 12-м туре Цыдыпов одержал победу над Владимиром Захарцовым, в заключительном 13 туре сделал ничью с будущим чемпионом Ярославом Ремизовым. Результат – 10 очков из 13, дележ 2-4 места и по дополнительному показателю – серебряная медаль.

Теги
шахматы блиц

Все новости

Лечение варикоза
15.10.2025 в 16:47
В пригороде Улан-Удэ Хонда и Крузак зажали Жука
15.10.2025 в 16:38
На трассе в Бурятии столкнулись два большегруза
15.10.2025 в 16:12
В Бурятии перестали покупать шоколад
15.10.2025 в 16:07
В Бурятии создали специальную комиссию по защите чести и достоинства учителей
15.10.2025 в 15:54
В Бурятии объявлен региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
15.10.2025 в 15:46
Шахматист из Бурятии взял «серебро» чемпионата России по блицу
15.10.2025 в 15:22
В Улан-Удэ снесут «самоволку» на Боевой
15.10.2025 в 14:56
«Дочь боится выходить из дома»
15.10.2025 в 14:53
На базе отдыха в Бурятии заметили свежие следы медведя
15.10.2025 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В Улан-Удэ прилетела медалистка чемпионата мира по тхэквондо
Ее встретил министр спорта республики
15.10.2025 в 11:18
Пловец из Бурятии завоевал пять медалей на чемпионате ДФО
Соревнования проходили в Южно-Сахалинске
14.10.2025 в 15:15
Ветераны СВО из Бурятии настреляли на пять медалей
Они приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе
14.10.2025 в 12:14
Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» чемпионата мира по тхэквондо ИТФ
Состязания проходили в Италии
14.10.2025 в 09:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru