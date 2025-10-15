Шахматист из Бурятии взял «серебро» чемпионата России по блицу

В Сочи накануне состоялся чемпионат России среди мужчин по блицу. В турнире участвовали 199 сильнейших шахматистов страны, в том числе 28 международных гроссмейстеров.

Отличился и шахматист из Бурятии Жамсаран Цыдыпов. Он стал серебряным призером, рассказала президент Федерации шахмат РБ Инна Ивахинова.

«С первых туров Жамсаран захватил лидерство в турнире, сметая практически всех на своем пути, лишь в 11 туре оступился в партии против Дениса Хисматуллина», - отметила Ивахинова.

В 12-м туре Цыдыпов одержал победу над Владимиром Захарцовым, в заключительном 13 туре сделал ничью с будущим чемпионом Ярославом Ремизовым. Результат – 10 очков из 13, дележ 2-4 места и по дополнительному показателю – серебряная медаль.