Спортсменка из Бурятии победила на соревнованиях памяти Юрия Чернова

Спортсменка из Бурятии Должон Цынгуева победила на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в Егорьевске Московской области. Состязания посвящены памяти мастера спорта СССР Юрия Семёновича Чернова.

В финале в весовой категории до 59 кг Должон уверенно одолела представительницу Санкт-Петербурга Софию Кремовских с впечатляющим счётом 10:0.

«Эти состязания, известные также как переходное первенство России, собрали 127 девушек из 35 регионов страны. Лучшие спортсменки получат возможность войти в состав юниорской сборной команды России», - добавили в Центре спортивной подготовки Бурятии.