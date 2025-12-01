Спорт 01.12.2025 в 10:56

Спортсменка из Бурятии победила на соревнованиях памяти Юрия Чернова

Состязания по вольной борьбе проходили в Егорьевске
Текст: Карина Перова
Спортсменка из Бурятии победила на соревнованиях памяти Юрия Чернова
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

Спортсменка из Бурятии Должон Цынгуева победила на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в Егорьевске Московской области. Состязания посвящены памяти мастера спорта СССР Юрия Семёновича Чернова.

В финале в весовой категории до 59 кг Должон уверенно одолела представительницу Санкт-Петербурга Софию Кремовских с впечатляющим счётом 10:0.

«Эти состязания, известные также как переходное первенство России, собрали 127 девушек из 35 регионов страны. Лучшие спортсменки получат возможность войти в состав юниорской сборной команды России», - добавили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

вольная борьба

