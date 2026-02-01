Монгольский борец впервые в новейшей истории завоевал золотую медаль на престижном российском турнире

Спортсмен национальной сборной Б. Менх-Эрдэнэ завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг на Международном турнире имени Ивана Ярыгина в Красноярске.

«Это первый случай за 27 лет, когда в монгольской мужской сборной по вольной борьбе появился золотой медалист на столь престижном турнире», - сообщил информационный портал News.mn.

На этом турнире Б. Менх-Эрдэнэ одержал победу над чемпионом мира среди юниоров в этой весовой категории, северокорейским борцом Ханом Чонсоном, с явным техническим преимуществом. Несколькими днями ранее он выиграл чемпионат Монголии

До этого престижного турнира, известного как «Юниорский чемпионат мира» по вольной борьбе, золотые медали завоевали Л. Сергеленбаатар из Международной федерации борьбы в далеком 1991 году и О. Пуревбаатар из Монгольской федерации борьбы в 1999 году.

Также в женской категории турнира в Красноярске бронзовые медали завоевали спортсменка национальной сборной Х. Болортуяа (в весовой категории 59 кг) и Т. Энхжин (в весовой категории 65 кг).