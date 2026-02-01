Ульяна Тукуренова взяла «бронзу» на престижном Кубке Ярыгина в Красноярске

В Красноярске завершился один из самых престижных турниров мирового календаря - Международный Кубок Ивана Ярыгина по вольной борьбе. В числе призеров соревнований, проходивших во Дворце спорта имени легендарного борца, представительница Бурятии Ульяна Тукуренова.

Спортсменка успешно выступила в весовой категории до 59 кг и поднялась на пьедестал почета, завоевав бронзовую медаль.

Путь к награде для Тукуреновой завершился досрочно в схватке за третье место. Ее соперница из Санкт-Петербурга Алина Рыбкина не смогла продолжить борьбу из-за полученной травмы, в результате чего победа была присуждена борчихе из Бурятии.

Кубок Ивана Ярыгина традиционно служит важной проверкой сил и одним из ключевых стартов сезона для ведущих борцов планеты. В этом году за медали в Красноярске боролись атлеты более чем из 20 стран, что подчеркивает высокий статус и конкурентный уровень соревнований.