Спорт 13.02.2026 в 08:53

В Бурятии пройдут Всероссийские соревнования по самбо

Призовой фонд составит 700 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
28 февраля 2026 года в столице Бурятии состоятся Всероссийские соревнования по самбо «Памяти С.А. Соболева и ветеранов самбо Бурятии». Это официальный отборочный этап Первенства России среди юношей 12–14 лет и его победители будут представлять регион на главном старте страны.

Призовой фонд соревнований — 700 тысяч рублей. Средства распределятся между победителями и их тренерами.

Лучшие спортсмены получат награды в номинациях: «За лучшую технику», «За волю к победе» и «За быструю схватку». Также учреждены награды «Лучший тренер» и «Лучший судья». Соревнования пройдут в ФСК.

- Этот турнир — не только дань памяти легендарным землякам, но и стартовая площадка для будущих чемпионов, где начинается большой путь в спорте высших достижений. Приглашаем спортсменов, наставников и болельщиков стать частью события, которое объединяет память о легендах бурятского самбо и энергию нового поколения победителей, - прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Возрастное ограничение 12+

Фото: минспорт Бурятии

