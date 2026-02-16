Спортсменка из Бурятии пробилась на первенство Европы по тхэквондо ИТФ

С 12 по 15 февраля в поселке Сириус Краснодарского края проходили главные старты по тхэквондо ИТФ – чемпионат и первенство России. Всего за медали боролись 1090 сильнейших спортсменов из 38 регионов.

Сборная Бурятии из 28 человек достойно представила республику. Тхэквондисты завоевали 6 медалей – одно «золото» и пять бронзовых наград.

Чемпионкой стала воспитанница СШ-3 Мария Филатова (спарринг, юниорки 16-17 лет до 70 кг). Так, она прошла отбор и примет участие в первенстве Европы, которое состоится в Греции уже в апреле (6+).

«Бронзу» чемпионата России взяли Ангелина Пищалкина (спарринг, женщины до 47 кг) и Ислам Иманов (спарринг, мужчины до 52 кг). А первенства страны – Алина Пешняева (спарринг, юниорки 16-17 лет до 40 кг), Константин Цыбуля (спарринг, юниоры 16-17 лет до 51 кг) и Дмитрий Горин (спарринг, юниоры 14-15 лет до 60 кг).