Спорт 16.02.2026 в 13:32

Спортсменка из Бурятии пробилась на первенство Европы по тхэквондо ИТФ

Состязания пройдут в Греции
A- A+
Текст: Карина Перова
Спортсменка из Бурятии пробилась на первенство Европы по тхэквондо ИТФ
Фото: Минспорта Бурятии

С 12 по 15 февраля в поселке Сириус Краснодарского края проходили главные старты по тхэквондо ИТФ – чемпионат и первенство России. Всего за медали боролись 1090 сильнейших спортсменов из 38 регионов.

Сборная Бурятии из 28 человек достойно представила республику. Тхэквондисты завоевали 6 медалей – одно «золото» и пять бронзовых наград.

Чемпионкой стала воспитанница СШ-3 Мария Филатова (спарринг, юниорки 16-17 лет до 70 кг). Так, она прошла отбор и примет участие в первенстве Европы, которое состоится в Греции уже в апреле (6+).

«Бронзу» чемпионата России взяли Ангелина Пищалкина (спарринг, женщины до 47 кг) и Ислам Иманов (спарринг, мужчины до 52 кг). А первенства страны – Алина Пешняева (спарринг, юниорки 16-17 лет до 40 кг), Константин Цыбуля (спарринг, юниоры 16-17 лет до 51 кг) и Дмитрий Горин (спарринг, юниоры 14-15 лет до 60 кг).

Теги
тхэквондо ИТФ спорт

Все новости

В столице Монголии откроют все частные парковки для общего доступа в праздники Нового года
16.02.2026 в 14:03
В Бурятии стартовал первый этап реконструкции Нюгуйского моста
16.02.2026 в 14:01
В столовой организовали майнинг-ферму
16.02.2026 в 13:51
Спортсменка из Бурятии пробилась на первенство Европы по тхэквондо ИТФ
16.02.2026 в 13:32
В Улан-Удэ представят картины о легендарной стране у Байкала Баргуджин Токум
16.02.2026 в 13:08
В Бурятии избавятся от вандальных надписей и граффити, уродующих скалы
16.02.2026 в 12:52
Эндокринологическая служба Бурятии вошла в десятку лучших в России
16.02.2026 в 12:34
«Некоторые крутили у виска, говорили, зачем мне это надо»
16.02.2026 в 12:32
Работа с «нефтяной линзой» в Улан-Удэ выходит на новый этап
16.02.2026 в 12:18
Ветераны СВО в Бурятии дают все больше уроков для подрастающего поколения
16.02.2026 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ прошла массовая гонка «Лыжня России»
По традиции в ней приняли участие и малыши
14.02.2026 в 21:51
В Бурятии пройдут Всероссийские соревнования по самбо
Призовой фонд составит 700 тысяч рублей
13.02.2026 в 08:53
В Улан-Удэ проходит первенство республики по плаванию
За звание лучших пловцов поборются 250 участников
12.02.2026 в 11:52
Ветеран из Бурятии взял третью медаль в Абу-Даби
К двум золотым добавилось одно серебро
11.02.2026 в 11:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru