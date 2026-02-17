Спорт 17.02.2026 в 17:23

Кикбоксеры Бурятии установили новый рекорд республики

Спортсмены привезли с «Кубка Сибири» 34 медали
Текст: Карина Перова
Фото: Минспорта Бурятии

В минувшие выходные в Красноярске завершился XXIV всероссийский турнир «Кубок Сибири». В течение четырех дней почти 800 спортсменов из 15 регионов боролись в нескольких дисциплинах: фулл-контакт, лоу-кик, лайт-контакт и поинтфайтинг.

Сборная Бурятии установила новый рекорд республики, завоевав 34 награды: 4 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых медалей. Чемпионами стали Арюун-Шэмэг Дондокова (лайт-контакт), Глеб Горбунов (лоу-кик), Вадим Манзырев (лоу-кик) и Владимир Обогоев (поинтфайтинг).

«Прогресс налицо: напомним, что в прошлом году у нас было 24 медали, а в этом – уже 34. Так держать, Бурятия!», - прокомментировали в Минспорта республики.

Теги
кикбоксинг

17.02.2026 в 17:23
