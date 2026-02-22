Боксеры Бурятии завоевали 22 медали чемпионата и первенства ДФО

Сборная Бурятия завоевала 22 медали на чемпионате и первенстве ДФО по боксу среди женщин, юниорок и девушек. В копилке республики 6 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград. Соревнования проходили во Владивостоке

Среди женщин все три представительницы Бурятии завоевали медали. Юлия Васильева стала лучшей в весовой категории 70 кг. Наталья Кудрявцева (в/к свыше 81 кг) заняла 2 место. Виктория Базарова (в/к 54 кг) стала обладательницей бронзовой награды.

В группе девушек 15-16 лет у республики две золотые и три бронзовых награды: в в/к 75 кг чемпионкой стала Марина Дойникова. А Екатерина Вишнякова (в/к 46 кг) провела три победных боя. Ее финальный поединок с Валерией Молчан из Владивостока судейская коллегия признала самым красивым боем турнира.

Три титула чемпионок на счету у девушек в возрастной группе 13-14 лет: четыре победы на пути к золотой медали одержала Александра Харакшинова. Ее финальный бой против Миланы Касьяненко из Нерюнгри был признан лучшим боем. Первые места также заняли Милена Новикова и Алина Ганжурова.

Лучшим судьей турнира стал Мунко Гапилов, добавили в Федерации бокса Бурятии.