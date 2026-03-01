В Улан-Удэ прошел турнир по стрельбе из лука в честь Сагаалгана

В Улан-Удэ на лукодроме состоялся турнир по национальной бурятской стрельбе из лука, приуроченный к празднику Белого месяца. В состязаниях приняли участие 202 спортсмена из Бурятии, Тувы, Забайкальского края и Иркутской области.Участники продемонстрировали мастерство владения традиционным бурятским луком. Одним из самых ярких и почетных участников турнира стал 88-летний Дашидондок Дарижапов. Несмотря на почтенный возраст, ветеран продолжает активно соревноваться и удивлять зрителей своей неизменной меткостью.Турнир прошел в теплой и дружеской атмосфере. Организаторы отмечают, что такие состязания помогают сохранять национальные традиции, осваивать древние техники стрельбы и укреплять дружеские связи между соседними регионами.Фото: пресс-служба Улан-удэнского горсовета