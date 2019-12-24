Чимит Бальжинимаев вручил дипломы лучшим спортсменам Улан-Удэ

Церемония прошла в рамках конкурса «Улан-Удэ спортивный»

В столице Бурятии чествовали улан-удэнцев, которые добились в 2019 году самых заметных успехов в области физкультуры и спорта. Дипломы победителям вручали представители республиканской и городской власти.Награждение в престижной номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта 2019 года» провел председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.«Благодаря вам, уважаемые спортсмены, о городе Улан-Удэ узнают по всему миру», - сказал он на открытии церемонии награждения.Он отметил, что в успехах улан-удэнских спортивных талантов огромна заслуга тренеров. «Настоящих профессионалов и энтузиастов своего дела», - подчеркнул Чимит Бальжинимаев.От имени органов местного самоуправления города Улан-Удэ и от себя лично депутат поздравил всех присутствующих со спортивными, тренерскими достижениями, которые принес уходящий 2019 год.«Мы делаем все возможное для развития и популяризации спорта в нашем городе, для создания условий для спортсменов, для пропаганды здорового образа жизни», - сказал председатель горсовета.Он напомнил, что в течение года в столице республики проходит множество соревнований по различным видам спорта. Они собирают большое количество участников и болельщиков.Как и ожидалось по итогам ЧМ мира по боксу среди женщин, который прошел нынче в Улан-Удэ, в боксе лучшим спортсменом была провозглашена Людмила Воронцова. Напомним, она завоевала в своей весовой категории серебряную медаль, что стало знаменательным событием не только для Улан-Удэ, но и для всей Бурятии. Кроме того, в ее активе звание чемпионки России-2019. Является мастером спорта международного класса.В категории «вольная борьба» лучшим спортсменом по олимпийским видам признан Евгений Жербаев. В текущем году он стал бронзовым призером чемпионата России, победил в турнире на призы главы Бурятии, а также в Якутске. Среди заслуг борца в этом году – серебро турнира Mongol Open в Улан-Баторе.В этой же категории лучшей признали борицу Стальвиру Оршуш. В 2019 году спортсменка стала чемпионкой Европы, России, взяла третье места на Европейских играх-2019 в Минске и победила там же на Гран-при.По такому виду, как стрельба из лука, лучшей стала Инна Степанова. Чимит Бальжинимаев под аплодисменты собравшихся также вручил ей от лица города Улан-Удэ диплом, говоривший, что она - лучшая в городе по олимпийским видам спорта в 2019 году. Весь год она участвовала в различных соревнованиях российского, европейского и мирового уровня, где занимала призовые места или становилась чемпионкой.Тренеры лучших спортсменов также получили дипломы «Лучший тренер города Улан-Удэ 2019 года».Помимо лучших спортсменов города в олимпийским видам спорта, были награждены лучшие спортсмены в неолимпийских видах, лучшая команда спортсменов по спортиграм, целый ряд лучших юных спортсменов, спортсменов с ограниченными возможностями,Наградили и лучших улан-удэнских спортсменов-ветеранов.Лучшим тренером физкультурно-спортивного комплекса ГТО стала Светлана Алферова, Лучшим инструктором по спорту назван Олег Стогний из микрорайона Дивизионный.«Я бы хотела выразить благодарность, в первую очередь, своему спортивному клубу «Номто» в лице нашего руководителя Валерия Пурбуевича Доржиева», - выступила от лица всех награжденных Людмила Воронцова под аплодисменты зала.Она выразила искреннюю благодарность личным тренерам, министерству спорта и молодежной политики и правительству Бурятии, Федерации бокса республики, городским властям и всем, кто поддерживает развитие физкультуры и спорта.«Спасибо за поддержку, спасибо за внимание. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем сил, терпения, уверенности. И лай Бог, чтобы в 2020 г. у нас появился олимпийский чемпион», - пожелала именитая спортсменка.«Вы стали лучшими спортсменами города Улан-Удэ. Носите это звание с гордостью. Счастья, благополучия, крепкого здоровья и побед, достижения всех поставленных целей желаю всем участникам нашего торжественного собрания», - пожелал Чимит Бальжинимаев.Церемония приятно впечатлила количеством награжденных и их достижениями. Это свидетельство того, что Улан-Удэ крепко дружит со спортом.Фото: «Номер один»