Уже несколько поколений жителей Бурятии встают на лыжи вне республики

В новогодние каникулы одним из самых популярных мест отдыха улан-удэнцев стал Байкальск



В этом году среди экстремалов было особенно много начинающих лыжников – от трех лет и старше.



Начинать можно и в Бурятии



Обычно идея научить ребенка кататься на лыжах приходит в голову кому-нибудь из родителей, особенно если они сами катаются на лыжах или сноуборде. Кроме того, это ваш шанс не просиживать дома каждые выходные, потому что малыша не с кем оставить, а провести их с пользой, отдохнуть, покататься и подышать свежим воздухом. Согласитесь, это куда полезней, чем просидеть весь день у телевизора или компьютера. Маловероятно, что у ребенка возникнет желание кататься само собой, ваше дело - предложить ему попробовать, и уже вскоре семейные катания станут реальностью.



- Наша дочь Полина встала на лыжи в три года, сейчас мы уже имеем третью пару лыж, причем она уже катается на широких, фрирайдных лыжах. А еще в этом году дочь стала самой юной девочкой на ски-туре. Под руководством папы зашла на ски-туре и скатилась с нескольких вершин Мамая, - рассказывает экстремал с большим стажем Оксана Залесова.



По словам девушки, из-за отсутствия в городе условий заниматься приходится нерегулярно.



- Можно начинать в Улан-Удэ на единственном ухоженном склоне лыжной базы «Снежинка», но это только на первые два года. Потом для дальнейшего развития лучше ездить на различные курорты, самый доступный – это «Гора Соболиная». Жаль, что дети Бурятии до сих пор не имеют возможности кататься на горных лыжах, – сетует Оксана.



Как рассказал «Номер один» директор ДЮСШ №4 Сергей Федотов, отвечающий за развитие лыжного вида спорта, в следующем году «Снежинку» ждут большие перемены.



- Мы под конец года приняли биатлонную базу. Теперь у нас будут все условия для развития и лыж, и биатлона. В следующем году планируем увеличить продолжительность сезона – есть специальная пушка для искусственного оснежения. В октябре начнем делать такой снег на вершине Аршана, - говорит Сергей Федотов.



В детсад на лыжах



Напомним, тренеры и инструкторы по всему миру шесть лет принимают за точку отсчета для начала обучения, но если вы не хотите ждать, а желаете выкатить малыша на склон прямо сейчас, то вот рекомендации педагогов и спортсменов, как это лучше сделать.



- В 3-4 года дети не воспринимают отдельный вид спорта, которому нужно специально учиться, а еще стараться и тренироваться. Будь то плавание, велосипед или лыжи — для них все это одинаково веселая игра, не направленная на особенные достижения. С самого младенчества, с момента, когда ребенок начинает осознавать возможности своего тела, и примерно до пяти лет физическое развитие проходит так: «Интересно, могу ли я прыгнуть дальше? Ух ты. Я могу. Значит, в следующий раз попробую еще дальше», - объясняет детский тренер по горным лыжам Виталий Рязанов.



Тренер советует не оценивать, не командовать, не пытаться дисциплинировать, не настраивать на результат; лучше придумать какую-то общую игру, в которой будет весело и вам, и ребенку. Сейчас важно создать ассоциацию, что лыжи — это хорошо и весело.



- Самый эффективный способ обучения в этом возрасте — подражание и имитация. Дети с радостью будут изображать движения животных, деревьев, любимых персонажей. Избегайте сложных и непонятных терминов — так вы только упустите внимание ребенка и он быстро заскучает, - говорит инструктор.



В три слоя



Возраст пять-шесть лет подходит для начала обучения гораздо лучше, хотя еще и не так идеален, как у школьников. Здесь тоже по-прежнему работает игровой подход, но увлечь ребенка именно занятием становится гораздо проще: сейчас уже формируется понимание достижений, развивается эгоцентризм, самостоятельность. Ребенок уже начинает любить учиться ради определенной видимой цели. Эти особенности работают и как сложности в том числе: сейчас важно, чтобы уделяли внимание именно ему, поэтому занятия в группе могут проходить не так гладко, как в младшем возрасте. Самостоятельность может работать как в плюс, так и в минус: если юный лыжник попробует какие-то новые неосвоенные трюки без контроля инструктора и родителя, при сочетании факторов это может привести к падениям или травме.



Общие для диапазона до шести лет правила катания и экипировки тренеры описывают формулой «уберечь-позаботиться-научить».



Первые лыжи должны быть на 15-20 сантиметров ниже ребенка, удобные и легкие; ботинки и крепления следует подбирать по размеру. Ни в коем случае не на вырост: лучше взять напрокат или у старших родственников. В длинных и тяжелых лыжах ребенок будет хуже чувствовать свое тело, быстро устанет и потеряет интерес; в худшем случае это может привести к травме.



Шлем — такой же обязательный элемент, как и лыжи; на некоторых склонах детей не допускают к катанию без шлема, и это совершенно справедливо. Палки факультативны: некоторые инструкторы советуют начинать сразу с палками, чтобы ребенок привыкал ими пользоваться; другие считают, что палки не нужны и для начала нужно научиться скользить.



- Одеваться нужно по погоде слоями и следить за температурами воздуха и тела. Надо одеваться в три слоя в холодную погоду: термобелье, флис и верхняя одежда. Смысл этого в том, чтобы не задерживать на теле пот, но при этом сохранять тепло, - советует детский тренер Виталий Рязанов.



Леонид Григорьев, «Номер один».