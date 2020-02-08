Алиса Жамбалова побежит спринт на этапе Кубка мира в Швеции





Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова вошла в состав сборной России и выступит на очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет 8-9 февраля в шведском Фалуне.

- 8 февраля российские спортсмены побегут индивидуальный спринт классическим стилем, - сообщили в пресс-службе федерации лыжных гонок России. – 9 февраля пройдет масс-старт свободным стилем.

В общем зачете Кубка мира Алиса Жамбалова сейчас занимает 39-ю строчку. Напомним, в 2018 году Алиса уже участвовала в Олимпийских играх в Пхенчхане. Тогда тренеры доверили ей участие в четырех стартах, что для новичка вполне неплохо. Но побороться за медали спортсменке не удалось.

Зато наша лыжница блеснула на Универсиаде 2019 в Красноярске, став там четырехкратной чемпионкой, пишет «Комсомольская правда. Иркутск».