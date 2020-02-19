Бурятских борцов встретили в Улан-Удэ как героев

Встречать спортсменов в аэропорт приехали десятки людей





Сегодня в аэропорту Улан-Удэ собрались десятки людей, чтобы встретить чемпиона Европы по вольной борьбе Александра Богомоева и бронзового призера чемпионата Европы Балдана Цыжипова.

«Мне повезло больше всех, - сказал на встрече министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. - Я непосредственно с трибун болел за наших львов, - по-другому я их назвать не могу. Они проявили настоящее мужество, характер и доказали всему мировому борцовскому сообществу, что в Бурятии есть настоящие воины. Хочу поблагодарить наших уважаемых тренеров за ваш колоссальный труд».





Спортсменов и тренеров также поздравили зампред правительства РБ по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов, президент Федерации спортивной борьбы Бурятии Чимит Бальжинимаев и первый в истории чемпион Европы по борьбе из Бурятии Борис Будаев.





«Это очень приятно: приезжать домой, когда тебя так встречают. Хочу поблагодарить тренеров, а также главу Бурятии Алексея Цыденова за поддержку. И компанию «ЗГРП», благодаря ним у нас появилось больше возможностей для тренировок и участия в крупных соревнованиях, таких как Гран-при Ярыгина и Чемпионат Европы. Спасибо всем!»





В ответ Александр Богомоев поблагодарил всех собравшихся:Напомним, 16 февраля в столице Италии завершились финальные схватки Чемпионата Европы по спортивной борьбе. Бурятию в соревнованиях представили четыре спортсмена: Александр Богомоев, Балдан Цыжипов, Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова. В итоге спортивную копилку нашего региона пополнили 4 медали: золото у Александра, три бронзовых медали завоевали Балдан, Стальвира и Мария.Фото: Минспорт Бурятии