Улан-удэнец завоевал бронзу чемпионата мира по паратриатлону

Он преодолел вплавь 50 м, проехал 20 км на велосипеде и пробежал 5 км

Михаил Асташов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по паратриатлону (ITU). Первый этап 2020 года мировой серии World Paratriathlon Series (WPS) прошел в 29 февраля в г. Девонпорт, в Австралии.



В чемпионате приняли участие 70 спортсменов из 26 стран мира.



Бурятский параатлет выступал в классе PTS2. Спортсменам предстояло справиться с 750-метровым заплывом рядом с маяком Mersey Bluff Lighthouse, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать 5-километров. Эту дистанцию Михаил Асташов преодолел за 1 час 16 минут и 10 секунд. В плавании он был третьим, в велогонке показал второе время, а в беге пришел к финишу первым. Итоговый результат принес Михаилу бронзовую медаль чемпионата. Первым стал француз Жюль Рибштайн, вторым еще один россиянин Василий Егоров.



«Старт прошёл! Не много не получилось, то на что готов был. Были некоторые проблемы, но всё равно взял третье место! Это тоже не плохой результат», - написал после гонки в своем инстаграм Михаил Асташов.



Гонка всемирной серии по паратриатлону в Девонпорте, которая прошла в рамках паралимпийского квалификационного периода международного союза триатлона, дала спортсменам возможность заработать рейтинговые очки перед Паралимпийскими играми в Токио 2020. Сейчас Михаил Асташов занимает 14-ю строчку в рейтинге паратриатлонистов и 34-ю мирового паралимпийского квалификационного рейтинга.