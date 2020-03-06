Бурятский самбист отправил соперника в нокаут жесточайшим ударом головой

Спортсмена пришлось откачивать медикам





На недавно завершившемся в Чебоксарах чемпионате России по боевому самбо было множество ярких эпизодов. Один из них вызвал яростные споры фанатов, посмотревших в сети схватку между представителями Бурятии и Ульяновска, пишет ИА «Версия».

Станислав Дашицыренов ударом головой отправил в «убийственный» нокаут Кирилла Любимова, мгновенно потерявшего сознание. Судья тотчас остановил схватку и принялся принимать меры по спасению спортсмена. Он попытался достать запавший в гортань язык, чтобы Любимов не задохнулся. Подоспевшая бригада медиков также оказала экстренную помощь. Впоследствии, Кирилл пришёл в себя и, по рассказам очевидцев, его жизни и здоровью ничто не угрожает.









В развернувшейся полемике многие болельщики были возмущены действиями Дашицыренова, полагая, что тот нанёс запрещённый удар, который мог стать фатальным для ульяновца. Высказывались предположения, что бурятского борца должны показательно наказать и дисквалифицировать.Однако, знающие люди вкупе с признанными экспертами развеяли дилетантские сомнения - удары головой не только разрешены, но и часто практикуются в боевом самбо. Редкий поединок обходится без этого эффективного приёма.Фото: скриншот видео