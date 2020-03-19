В Улан-Удэ перенесли чемпионат России по борьбе

Жители Бурятии не увидят этой весной чемпионат России по вольной борьбе, который должен был пройти в Улан-Удэ. Причина - эпидемия коронавируса.
- Уважаемые земляки! В связи с рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации чемпионат России по вольной борьбе, который должен состояться в нашей республике, перенесен на неопределенный срок, - сообщил министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
Напомним, турнир должен был состояться с 23 по 27 апреля 2020 года в ФСК. Чемпион является одним из этапов отбора в олимпийскую сборную России. Ранее отменили квалификационный турнир по боксу в Лондоне, в котором принимает участие спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова. Сами Олимпийские Игры в Токио пока не перенесены - в отличие от чемпионата Европы по футболу и ряда других международных соревнований.
В российской истории Улан-Удэ ни разу не принимал чемпионат России по вольной борьбе.
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