Юный шахматист из Улан-Удэ выиграл отбор на чемпионат мира

Он стал лучшим в Европе

Бурятский шахматист Эрдэм Хубукшанов вырвал победу на Европейском континентальном отборе к онлайн-Первенству мира ФИДЕ по быстрым шахматам.



В турнире приняли участие 68 сильнейших шахматистов Европы 2006 и 2007 годов рождения.

- За Россию выступал наш шахматист, 13-летний Эрдэм Хубукшанов, прошедший отбор и одержав победу во Всероссийском турнире в конце ноября! После 5 туров Европейского континентального турнира, Эрдэм набрал 100% результат - 5 очков, - рассказала руководитель федерации шахмат Бурятии Инна Ивахинова.

9 декабря предстояло сыграть в 2 заключительных турах. В 6 туре, который начинался в 11 часов вечера по нашему времени, Эрдэм черными проиграл будущему чемпиону Денису Лазавику.

Далее Эрдэм набрал 6 очков из 7 и по дополнительному коэффициенту Бухгольца завоевал бронзовую медаль.

- Вместе с медалью, право представлять Россию на Онлайн-Первенстве мира, которое пройдет в конце декабря по нокаут-системе. Всего в первенстве мира примут участие 16 сильнейших шахматистов, победители своих континентов, прошедших жесточайший отбор! - добавил Инна Ивахинова.

Фото: chessrb.ru