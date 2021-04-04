Шахматисты Бурятии одержали победу в онлайн-матче над командой Монголии

В Точке кипения БГУ состоялся матч между командами лучших спортсменов
3 апреля в Точке кипения Бурятского госуниверситета состоялся матч между командами лучших шахматистов Бурятии и Монголии. Матч прошел на десяти досках на онлайн-платформе Lichess.org, сообщает пресс-служба правительства Бупятии.
- Хочу всех поздравить с таким представительным турниром: сильнейший состав участников. Мне кажется, это один из самых сильных турниров, который вообще проводится с таким количеством международных гроссмейстеров. Это очень хорошая школа для всех, возможность показать себя, набраться опыта. И в целом в наш непростой период использовать все возможности дистанционного общения для того, чтобы провести турнир с таким количеством участников высокого уровня. Желаю всем красивой игры, ярких побед и чтобы у зрителей остались незабываемые впечатления, - поприветствовал участников матча Глава Бурятии Алексей Цыденов.
Задачи онлайн-турниров - поддержать форму шахматистов в условиях пандемии, а также расширить географию партнеров-соперников.
- Я очень рад, что сегодня бурятские и монгольские спортсмены могут так встретиться. Это большой шаг для нашего будущего. Я очень хочу, чтобы наши спортсмены дальше сотрудничали в различных форматах. Это очень важная работа, которая усиливает дружбу между Бурятией и Монголией и имеет историческое значение. Передаю привет от Президента Монголии Халтмаагийн Баттулги и желаю всем удачи на сегодняшнем соревновании, - заявил вице-президент федерации шахмат Монголии Ц. Эрдэнэбат.
Обе стороны были представлены игроками высочайшего уровня - Бурятию представляли два гроссмейстера, три мастера, примерно такой же состав был у Монголии.
В результате команда шахматистов республики одержала победу со счетом 135-101. Первое место занял Антон Шомоев, второе – Жамсаран Цыдыпов, третье – Тамерлан Чындыгыр. С итогами матча можно ознакомиться по ссылке https://lichess.org/tournament/C0g80iGJ.
Мероприятие инициировано Федерацией шахмат Бурятии и федерацией шахмат Монголии при поддержке партнеров - Точки кипения (БГУ), АСИ по Бурятии, Тункинского Нацпарка, Фонда В.В. Шойбонова, информационной поддержке https://www.sport-rb.ru/ и общественной организации «Лидеры России - шахматы».
Данный матч являлся продолжением серии товарищеских матчей. Так, 22 ноября наши школьники играли против читинских, 9 января - против финских.
Команда Бурятии:
1. Международный гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов
2. Международный гроссмейстер Антон Шомоев
3. Мастер ФИДЕ Сэнгдорж Дондуков
4. Антон Тугарин
5. Мастер ФИДЕ Эрдэм Хубукшанов
6. Чындыгыр Тамерлан
7. Сойжина Комиссарова
8. Номина Дармаева
9. Роман Сымбелов
10. Алдар Тыхеев
Команда Монголии:
1. Международный гроссмейстер Г.Мөнхгал
2. Международный гроссмейстер Д.Батсүрэн
3. Международный мастер Ү.Агьбилэг
4. Международный мастер С.Ган-эрдэнэ
5. Мастер ФИДЕ Б.Тэнүүнболд
6. Мастер ФИДЕ Х.Баясгалан
7. Мастер ФИДЕ Д.Өнөрзул
8. Г.Тэнгүүндалай
9. Э.Хүслэн
10. Д.Монголжин
Фото: pixabay.com
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