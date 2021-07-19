В Улан-Удэ начинается строительства комплекса «Леруа Мерлен»

Завершить стройку обещают в конце следующего года





В Улан-Удэ начинается строительство долгожданного торгового комплекса «Леруа Мерлен». Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр города Игорь Шутенков.

«Сегодня выдано разрешение на его возведение. Уже пройдены все необходимые экспертизы и завтра строители должны приступить к работе. Ранее я уже посещал территорию будущего комплекса. «Леруа Мерлен» появится на улице Борсоева рядом с фабрикой «Наран». Он даст дополнительно 350 рабочих мест для Улан-Удэ и увеличит ассортимент строительных товаров. По примерным подсчетам пропускная способность магазина будет более 3500 человек в день. Ориентировочные сроки строительства: июль 2021 г. - ноябрь 2022 года», - рассказал градоначальник.





Напомним, информация о заходе в столицу Бурятии крупнейшей в Европе сети строительных материалов «Леруа Мерлен» появилась еще летом 2017 года. Тогда же стало известно, что компании выделили в Улан-Удэ земельный участок под строительство торгового центра. Ожидалось, что гипермаркет откроется уже в 2018 году.



