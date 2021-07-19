В Улан-Удэ начинается строительства комплекса «Леруа Мерлен»

Завершить стройку обещают в конце следующего года
В Улан-Удэ начинается строительство долгожданного торгового комплекса «Леруа Мерлен». Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр города Игорь Шутенков.
«Сегодня выдано разрешение на его возведение. Уже пройдены все необходимые экспертизы и завтра строители должны приступить к работе. Ранее я уже посещал территорию будущего комплекса. «Леруа Мерлен» появится на улице Борсоева рядом с фабрикой «Наран». Он даст дополнительно 350 рабочих мест для Улан-Удэ и увеличит ассортимент строительных товаров. По примерным подсчетам пропускная способность магазина будет более 3500 человек в день. Ориентировочные сроки строительства: июль 2021 г. - ноябрь 2022 года», - рассказал градоначальник.
Как ранее сообщали в Минстрое Бурятии, по проекту площадь здания торгового центра составит 16,7 тысяч квадратных метров, предусмотрена большая автомобильная стоянка на 753 парковочных места. Кроме того, территорию благоустроят и озеленят. В гипермаркете планируется розничная реализация ассортимента товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт, сад - всего до 40 тысяч товаров.
Напомним, информация о заходе в столицу Бурятии крупнейшей в Европе сети строительных материалов «Леруа Мерлен» появилась еще летом 2017 года. Тогда же стало известно, что компании выделили в Улан-Удэ земельный участок под строительство торгового центра. Ожидалось, что гипермаркет откроется уже в 2018 году.
Однако затем сроки открытия магазина стали постоянно сдвигаться. Причиной этого стал злополучный земельный участок. Сначала компании не удавалось решить вопрос с располагавшимися на нем бесхозными железнодорожными путями. РЖД долгое время не давали ответа на вопрос, чьи это пути и как решить с ними вопрос. Затем возникли сложности с муниципальной землей и землями частных владельцев.
Полгода потоптавшись на месте, французы запросили на экономическом форуме в Сочи помощи у полпреда президента РФ Юрия Трутнева. В феврале 2019 года полпред, приехав в Улан-Удэ, призвал ускорить решение проблемы с тем, чтобы к концу 2019 инвесторы смогли открыть объект. В результате указания сверху большую часть вопросов решили. Но тут вдруг выяснилось, что у аварийного деревянного дома на ул. Борсоева, 87, который граничит с участком и был выкуплен за 25 млн рублей застройщиком (ООО «Управление капитального строительства-3) в пользу «Леруа-Мерлен», вдруг появились еще одни собственники. На объект наложили арест, и начались длительные суды.
Справка
«Леруа Мерлен» - это международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В 2016 году гендиректор «Леруа Мерлен Россия» Венсан Жант заявлял, что компания намерена увеличить сеть гипермаркетов в России до 140 в течение пяти лет.
- Сейчас у нас есть план развития компании, который подразумевает открытие магазинов в городах, где проживает более 400 000 жителей. На данный момент у нас есть 45 магазинов, через пять лет их будет 140, - сказал тогда он.
Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова в Фейсбук, с официального сайта «Леруа Мерлен»
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