Власти Бурятии снова поднимают вопрос тарифного присоединения к Иркутской области

С приближением очередного отопительного сезона снова активизировались дискуссии о единой энергозоне



В Бурятии с приближением очередного отопительного сезона снова активизировались дискуссии о единой энергозоне с Иркутской областью и понижении тарифа на электроэнергию. В случае успеха большую часть частного сектора Улан-Удэ можно будет перевести на обогрев электричеством, что улучшит атмосферу воздуха с наступлением холодного периода. Депутаты Народного Хурала подготовили очередной проект обращения к российскому президенту и правительству с целью вхождения региона в единое энергетическое счастье.



Киловатт подешевел



Поводом к активизации объединительных настроений стало объединение Тюменской и Курганскую областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в одну энергозону. Это позволило снизить для дотационной Курганской области тариф на 17 - 26% (в зависимости от уровня напряжения). Снизился с 1 июля на 25 - 36 копеек он и в Тыве, присоединенной к энергозоне Иркутской области.



Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами, а также для сельчан стоимость кВт/час снизилась до 2,55 рубля, сообщает правительство региона.



«Жируют» за счет Бурятии



В Бурятии же объединение с Иркутском в области тарифообразования более актуально.



- Реки втекают в Байкал на нашей стороне, и именно за счет нашей, по сути, энергии крутятся турбины ангарского каскада ГЭС, - говорит Егор Олзоев, зампредседателя комитета Хурала Бурятии по экономической политике, природопользованию и экологии. - Между тем тариф на электрическую энергию у соседей почти в три раза выше, чем у нас. Подготовлен проект обращения Народного Хурала к президенту РФ Владимиру Путину с предложением включить наш регион в единую энергозону с Иркутской областью.



По словам депутата, проект обращения подписали два десятка депутатов, сбор подписей продолжается, и вопрос будет вынесен на сентябрьскую сессию регионального парламента.



Напомним, данное обращение не первое среди депутатских инициатив. В 2020 году г-н Олзоев уже пытался «протащить» через Народный Хурал подобный документ, однако парламентарии не поддержали проект вхождения в единую энергозону. Депутат, видимо, решил стряхнуть пыль с прошлогодней инициативы и пойти по второму кругу.



Как отмечают аналитики, шансы на отправку обращения и тем более положительное решение вопроса невелики. Поскольку «Иркутскэнерго» принадлежит олигарху Олегу Дерипаске, снизившему стоимость электричества для малочисленной Тывы, а по Бурятии этот шаг приведет к куда большим потерям для бизнеса.



Процесс пошел



Тем не менее даже без вхождения в энергозону в Бурятии переход на электрообогрев даже при существующих тарифах нынешней зимой станет более массовым.



Напомним, в Улан-Удэ завершился эксперимент, проводимый доктором физико-математических наук Андреем Номоевым по оценке затрат домохозяйств при массовом переводе частного сектора на электроотопление. «Номер один» уже сообщал, что в зиму 2020 - 2021 года эксперт отказался от обогрева дровами своего достаточно утепленного дома в 100 квадратных метров и перешел на электроотопление трехфазным напряжением в 380 вольт.



В среднем электрообогрев дома через теплые полы и систему водяного отопления приводил к ежемесячным расходам в самый холодный период (декабрь-февраль) в диапазоне 7 - 8 тыс. рублей. Ранее ежемесячно сжигались дрова, привезенные на микрогрузовике стоимостью 7 тыс. рублей. Фактически стоимость отопления электричеством сравнялась или была чуть выше стоимости дровяного обогрева. А если учесть собственный труд истопника и время по покупке, расколке и подбрасыванию дров в топку, то электроотопление очевидно выигрывает. Как говорится, нажал на кнопку электрокотла и занимайся другими делами. Добавим, что стоимость электрокотла в среднем в пять раз дешевле дровяного.



Нынешний же отопительный сезон наверняка сделает разницу между электроотоплением и обогревом жилищ дровами минимальной.



Дело в том, что весной 2021 года в Бурятии цена «кругляка» выросла почти в два раза, также увеличился спрос на отходы лесопиления (горбыль). Которым ранее активно топилось население частного сектора Улан-Удэ. Неудивительно, что стоимость дров также выросла. Так, сегодня грузовик «ГАЗ-66», груженный сосновыми дровами, стоит около 17 тыс. рублей, а с началом отопительного сезона, когда население начинает закупать дрова, они могут подорожать еще на 20%.



Соответственно, если стоимость электричества в Бурятии регулируется и растет не слишком сильно (с 1 июля она выросла на 3%), то при дефиците дров спекулянты могут поднять цены до небес. Однако тем самым процесс перехода частного сектора на электрообогрев получит еще один импульс, а объем выбросов в атмосферу может снизиться.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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