В Бурятии обсудили вопросы транспортировки тугнуйского угля до Транссиба

Гендиректор СУЭК Степан Солженицын и глава Бурятии Алексей Цыденов провели встречу в поселке Саган-Нур



Направления развития угольной отрасли региона, в том числе вопросы транспортировки бурятского угля обсудили генеральный директор СУЭК Степан Солженицын и глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе СУЭК.



Руководитель компании посетил Бурятию и город Петровск-Забайкальский Забайкальского края, чтобы изучить возможность строительства там новых железнодорожных путей для транспортировки тугнуйского угля до Петровск-Забайкальского - станции Транссибирской железнодорожной магистрали. Степан Солженицын рекомендовал специалистам разреза Тугнуйский подготовить технико-экономическое обоснование для этого проекта.



Генеральный директор СУЭК Степан Солженицын посетил Бурятию 27 августа. В этот день в поселке Саган-Нур в честь профессионального праздника угольщиков прошло торжественное награждение сотрудников тугнуйских предприятий СУЭК, на котором присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов, первый заместитель комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев, министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев, представители Народного Хурала, руководители Мухоршибирского района.



СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.



Фото: СУЭК

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