"Газпром" задумался о прокладке трубопровода через Тункинский нацпарк

Это позволит обойти стороной побережье Байкала



"Газпром" рассматривает Тункинскую долину в Бурятии как возможное место трассировки "западного" маршрута поставки газа в Китай, что позволит обойти стороной побережье Байкала, пишет



Схему размещения газопровода опубликовало



Предполагается, что газопровод пересечет границу нацпарка восточнее высокогорных Тункинских гольцов, далее пройдет по долине вблизи сельских населенных пунктов Далахай, Гужиры, Еловка, Тунка, Зактуй, Жемчуг, после чего в преимущественно южном направлении пересечет два горных хребта (на отметках 2100 м и 1907 м) и выйдет за пределы нацпарка в Закаменский район Бурятии.



Протяженность газопровода по территории нацпарка составит около 125 км. Из схемы следует, что выбор маршрута прокладки газопровода через нацпарк позволит обойти побережье Байкала на расстоянии не менее 43 км.



Вместе с тем, условия для строительства газопровода в этой местности будут сложными. "Орографические особенности территории размещения трассы газопровода представлены многообразием неоднородности и контрастности, совокупностью равнин, чередованием низменностей, возвышенностей и высокогорных участков", - говорится в программе предпроектных работ.



Территория характеризуется частыми землетрясениями различной силы, иногда достигающими 8-10 баллов, отмечается в документе.



Фото: pixabay.com

"Газпром" рассматривает Тункинскую долину в Бурятии как возможное место трассировки "западного" маршрута поставки газа в Китай, что позволит обойти стороной побережье Байкала, пишет "Интерфакс" Схему размещения газопровода опубликовало "Газпром проектирование" среди материалов тендера на аэрофотосъемку нацпарка.Предполагается, что газопровод пересечет границу нацпарка восточнее высокогорных Тункинских гольцов, далее пройдет по долине вблизи сельских населенных пунктов Далахай, Гужиры, Еловка, Тунка, Зактуй, Жемчуг, после чего в преимущественно южном направлении пересечет два горных хребта (на отметках 2100 м и 1907 м) и выйдет за пределы нацпарка в Закаменский район Бурятии.Протяженность газопровода по территории нацпарка составит около 125 км. Из схемы следует, что выбор маршрута прокладки газопровода через нацпарк позволит обойти побережье Байкала на расстоянии не менее 43 км.Вместе с тем, условия для строительства газопровода в этой местности будут сложными. "Орографические особенности территории размещения трассы газопровода представлены многообразием неоднородности и контрастности, совокупностью равнин, чередованием низменностей, возвышенностей и высокогорных участков", - говорится в программе предпроектных работ.Территория характеризуется частыми землетрясениями различной силы, иногда достигающими 8-10 баллов, отмечается в документе.Фото: pixabay.com

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