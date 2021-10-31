Турке снова обещают миллиарды рублей и масштабные проекты

«Эрмитаж» заинтересовался Байкалом



В Прибайкальском районе Бурятии прошли общественные слушания по реализации самого крупного проекта в истории Бурятии - многофункционального туристического центра «Эрмитаж Байкал» с рекордным объёмом заявленных инвестиций - более 42 миллиардов рублей. Это далеко не первый проект в «Байкальской Гавани», который шокирует своими масштабами. И хочется верить, что он станет первым, который будет хотя бы частично реализован, а не останется только на бумаге.



Верили с трудом



После многочисленных попыток освоения особой экономической туристско-рекреационной зоны «Байкал» в районе села Турка население района окончательно разуверилось в том, что их ждёт прекрасное будущее. Ведь многочисленные резиденты турзоны один за другим заходили на участки, пользовались налоговыми льготами, а после окончания заявленных сроков реализации проектов тихо исчезали.



Дальше всех за это время продвинулся бывший депутат Госдумы РФ от Бурятии Михаил Слипенчук, чья структура - резидент построила напротив туркинского маяка три деревянных корпуса в виде юрт. Несколько лет эти юрты, постепенно чернея от осадков и яркого солнца, олицетворяли крах турзоны, которая местным населением связывалась исключительно с «распилом» федеральных миллиардов, выделенных на ее обустройство.



Однако недавно слипенчуковские юрты приобрел за 18 миллионов рублей резидент зоны «Green Flow Baikal». Юрты покрасили в чёрный цвет и намереваются на их базе построить пятизвездочный отель и СПА-центр.



Между тем отнюдь не с этим проектом сегодня связывают своё будущее жители села Турка. Так, на прошлой неделе там состоялись общественные слушания по проекту строительства крупнейшего за всю историю региона туристического проекта «Эрмитаж Байкал». Масштабный проект подразумевает строительство 11 корпусов гостиницы на 3220 номеров, премиум-гостиницы на 492 номера, киноконцертного зала на 1850 мест с театральной сценой, а, кроме того, двух яхт-клубов с рестораном, отдельной гостиницей для персонала и паркинга на 300 мест. Срок реализации — с 2021-го по 2026 год.



В данный момент резидент корректирует проект планировки участка в сторону увеличения. Участники общественных слушаний были настроены скептически. Ведь ранее им полтора десятка лет откровенно вешали лапшу на уши многочисленные «инвесторы», большинство из которых лишь пользовались налоговыми льготами, вытягивая деньги из бюджета.



- Поначалу был скепсис и недоверие, но вскоре участники мероприятия получили исчерпывающие ответы на все вопросы, - поделился своими впечатлениями руководитель улан-удэнской общественной организации «Священный Байкал» Алексей Карнаухов. - Было видно, что проект проработан с точки зрения будущих перспектив и его окупаемости.



Прежде всего впечатлило то, что инвестору, в отличие от других резидентов, не понадобятся бюджетные деньги, он готов вложить в строительство собственные 42 миллиарда рублей. Ведь «Эрмитаж Байкал» фактически является дочерней структурой одного из самых доходных предприятий в области искусств - Санкт-Петербургского Эрмитажа.



Например, при цене билета в 500 рублей в 2019 г. его выставки посетило около 5 миллионов человек. И это только речь идёт о билетах. Нетрудно догадаться, что предприятие, генерирующее миллиардные прибыли и пользующееся поддержкой федеральных структур, способно на многое.



Судя по имеющимся данным, «Эрмитаж Байкал» намерен решить две главные проблемы, которые стоят на пути развития туризма мирового класса на Байкале. Речь идёт о холодном ветре и неразвитости туристической инфраструктуры. Ведь по свирепости холодного ветра Турка, где расположен участок «Пески», уступает разве что Гремячинску. С точки зрения развития пляжного туризма этот участок - худшее, что можно придумать.



Однако, поскольку в Турке ранее на федеральные средства были построены порт для захода яхт и теплоходов, а участок был обеспечен инженерной инфраструктурой, то будущий туристический центр можно использовать как круглогодичный. Естественно, лишь при создании полноценного туристического комплекса. Кроме того, пляжный туризм, судя по всему, не самое главное в проекте.



Оазис не в пустыне



Так, генерировать поток туристов, в том числе иностранных, будет выставочный комплекс, где станут на постоянной основе демонстрироваться коллекции Эрмитажа. Зачем ехать в Санкт-Петербург, когда экспонаты можно будет посмотреть у нас? Ещё одним якорем станет создание в турзоне «Пески» спортивной инфраструктуры для развития параолимпийских видов спорта и проведения там не только тренировок, но и международных соревнований. Судя по имеющемуся у инвесторов ресурсу, это позволит создать поток спортсменов и зрителей в турзону. Ещё один ручеёк гостей, который может перерасти в полноводный поток - конгрессный туризм - приезд сотрудников крупных российских и международных компаний.



Но самое главное в проекте, судя по всему, это создание некого оазиса высококлассной туристической инфраструктуры, в том числе ориентированной на привлечение в будущем иностранных туристов, ведь пандемия рано или поздно завершится и интерес путешественников к Байкалу вернется. Инвесторы также намерены построить жильё и для работников, обслуживающих будущий гигантский туристический комплекс. Это будут не обычные общежития для персонала, а полноценные квартиры.



Кроме того, обещаны вложения в социальную инфраструктуру села - его газификация, асфальтирование улиц и в целом благоустройство Турки. Ведь посёлок не должен быть похожим на те же египетские или азиатские курорты, где в трущобах строятся пятизвездочные отели и туристам нечего посмотреть ничего вокруг.



Развитие проекта «Эрмитаж Байкал» должно быть комплексным и улучшить жизнь жителей, живущих рядом, - это стремление инвесторов было заявлено несколько раз на прошедшем мероприятии. Общая сумма вложений - свыше 42 миллиардов рублей означает, что средства эти долгосрочные и не рассчитаны на быструю отдачу. И, учитывая развитие внутреннего туризма, имеют хорошие перспективы. Неслучайно, как говорят, предприимчивые иркутские чиновники, узнав о планах «Эрмитаж Байкал» инвестировать в Турку, отчаянно пытались переманить инвесторов на свою сторону Байкала.



Так, по сведениям «Номер один», предложения переместиться в строящуюся в Байкальске турзону «Ворота Байкала» озвучивал даже специально прилетевший в Санкт-Петербург иркутский губернатор Игорь Кобзев. Но решение инвесторы не изменили.



Строительство инвесторы намерены начать с наступлением тепла - в марте 2022 года.

Будем надеяться, что развитие турзоны выведет туристическую отрасль из кризиса и создаст новые рабочие места на Байкале. Ведь жители Бурятии, наслушавшись за десять с лишним лет сказок о великом будущем «Гавани», уже слабо верят в то, что она когда-нибудь заработает.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.