В Бурятии выросло промышленное производство

По сравнению с январем – октябрем 2020 года рост составил 0,1%



Промышленное производство в Бурятии в январе-октябре 2021 года выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Бурятстата.



Так, позитивную динамику продемонстрировали водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов и обрабатывающие производства.



Рост промышленного производства наблюдался по таким видам экономической деятельности, как: производство пищевых продуктов, производство напитков, производство текстильных изделий, производство кожи и изделий из кожи, производство бумаги и бумажных изделий, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации, производство химических веществ и химических

продуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочей неметаллической минеральной продукции, производство готовых металлических изделий, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство прочих транспортных средств и оборудования, производство мебели, производство прочих готовых изделий, забор, очистка и распределение воды, сбор и обработка сточных вод, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья.



Фото: pixabay.com



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