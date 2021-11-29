Прокуратура Бурятии выявила нарушения в «ЭкоАльянсе»

Руководство компании нарушило сразу два закона





Продолжаются конфликты руководства «мусорного» регоператора «ЭкоАльянс» с законом. Вслед за систематическими отклонениями от графика вывоза мусора и неплатежами перевозчикам в его деятельности выявлены нарушения законодательства о труде и закупках. Прокуратура Октябрьского района направила директору «ЭкоАльянса», депутату Народного Хурала Дмитрию Дружинину соответствующее представление.

Надзорный орган установил, что положение о закупках и штатное расписание регоператора утверждены вопреки порядку, установленному федеральными законами. Во-первых, ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которым обязаны руководствоваться организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Во-вторых, ФЗ-14 «Об обществах с ограниченной ответственностью».Оба закона, как и Устав предприятия, согласно представлению прокуратуры, были нарушены директором «ЭкоАльянса» Дмитрием Дружининым. Он единолично утвердил положение о закупках и штатное расписание регоператора, выйдя за пределы своих полномочий. Так как оба основополагающих документа должны утверждаться общим собранием участников общества.По оценке прокуратуры, «допущенные нарушения привели к сокращению объема прав участников общества и произвольному управлению директором деятельностью общества».Например, при проведении торгов на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты для работников регоператора стартовая цена была определена в размере 4,098 млн рублей. Фактически ценовые предложения участников аукциона не превышали 2,8 млн рублей, а предложение победителя составило 2,274 млн рублей. Это говорит о том, что стартовая цена была взята ответственными лицами «ЭкоАльянса» практически «с потолка», без учета реалий рынка, и могла быть существенно ниже.Причина, по которой Дмитрий Дружинин не вынес на рассмотрение общего собрания участников штатное расписание, возможно, связана с разницей в размере заработной платы между работниками и топ-менеджментом «ЭкоАльянса». По оценке кадрового агентства Indeed, «средняя зарплата в компании варьируется примерно от 15 000 руб. в месяц на должности «Грузчик» до 58 070 руб. в месяц на должности «Программист». Но зарплаты руководства остаются тайной за семью печатями. Впрочем, скоро мы узнаем, сколько получает сам Дмитрий Дружинин. Это интересно, так как доходы «ЭкоАльянса» формируются в основном за счет платежей населения и бизнеса.Вернемся к представлению прокуратуры. Директору регоператора было дано 30 дней на то, чтобы «принять меры по устранению допущенных нарушений путем утверждения положения о закупках и штатного расписания ООО «ЭкоАльянс» общим собранием участников общества». Этот срок истек. Но пока нет сведений о назначении внеочередного общего собрания.Неужели руководство регоператора приняло представление надзорного органа за мусор?Фото: «Номер один»