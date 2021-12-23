Республика готовит «молочный Ренессанс»

Бурятские аграрии изучили опыт регионов - лидеров по молоку
Сельхозпроизводители республики вернулись из поездки по Удмуртии и Новосибирской области. Эти регионы входят в число лидеров молочной отрасли России.
Делегация, которую составили представители ряда наиболее активных молокопроизводителей, во главе с министром сельского хозяйства Галсаном Дареевым, посетила там ведущие сельхозорганизации, фермерские хозяйства.
Командировка не для «галочки»
График был очень напряженным, выезжали в хозяйства на заре, возвращались затемно. Уставали, но были довольны. Поездка оказалась реально интересной и полезной.
На посещенных предприятиях работники удивлялись, что к ним приехали из далекой Бурятии. Особенно в Удмуртии. Еще принимающие стороны поразились тому уровню интереса, который проявили гости - интересовались темой просто досконально, задавали кучу вопросов, все облазили, посмотрели.
Их «молочники» намного опередили бурятских коллег. Наши вступают в этап, который для них уже история. Бурятская сторона набиралась опыта, изучала образно говоря, «анатомию прорыва»....
Ознакомились с тем, как используются технологии привязного и беспривязного содержания КРС при круглогодичном стойловом содержании, с научным подбором кормов и организацией кормления, техникой доения и воспроизводства КРС, зоотехнической работой.
Непосредственно окунувшись в жизнь передовых хозяйств России, бурятские молокопроизводители своими глазами увидели в чем их плюсы и каким образом надо скорректировать работу собственных хозяйств, чтобы подняться на новый уровень.
«Встретили радушно, все продемонстрировали. Сразу увидели, что приехали люди «с огоньком», искренне интересующиеся. И в Новосибирской области, и в Удмуртии очень гостеприимные люди. «Бурановские бабушки» нас даже встречали», - отметил Галсан Дареев.
Изменить молочный расклад
В целом, «молочная» Бурятия отличается от новосибирцев и удмуртцев тем, что основная часть молока (88 процентов) производится в хозяйствах населения. Товарный сектор дает только 12 процентов. С точки зрения эффективности это неудачное соотношение.
У новосибирцев товарный сектор дает 82 процента молока, а в Удмуртии – аж 92 процента. Надои у коров там в разы (!) выше, чем в Бурятии.
В итоге, общереспубликанское производство молока за последние 10 лет упало вдвое. Власти настроены переломить негативную тенденцию. Понятно, что опираться на хозяйства населения для прорыва не имеет смысла
Главный путь - стимулировать агропредпринимателей (фермеров, СПК и др.) наращивать потенциал крупнотоварного производства, сохраняя производство молока и у населения.
«Интенсивное производство, высокие надои возможны только в организованном секторе. В Удмуртии лет 15 назад молочное скотоводство находилось в кризисе. Республика небольшая, площади маленькие. А сейчас она стала одним из крупнейших по объему производству молока регионов. По эффективности же производства, думаю, стоит на первом месте», - подчеркивает Галсан Дареев.
Взялись за коррективы
Василий Хамируев, представитель фермерского хозяйства из Хоринского района, отметил большое внимание, которое уделяют в передовых регионах кормам.
«Они выращивают пшеницу, ячмень. В Бурятии это тоже растет. Но есть некоторые отличия. Они хорошо используют насыщенные, белковые культуры – вику, люцерну», - сравнивает аграрий.
Он не скрывает, что по кормовой базе их хозяйство отстает от увиденного. Пока отстает. Вернувшись, предприниматель уже разговаривал с БГСХА на предмет изучения плодородия почвы. Есть планы сделать испытательные посевы вики, люцерны, клевера.
Наши «молочные» аграрии увидели, что на предприятиях-лидерах совсем нет обычных «дворовых» коров. Исключительно специализированные молочные породы!
Галсан Дареев, к слову, развеял миф, что хорошие молочные породы КРС могут быть не приспособленными к климату Бурятии.
«Промышленное молочное животноводство – это круглогодичное стойловое содержание. Высокопродуктивные коровы не пасутся на пастбище. Животных ненадолго выпускают во двор просто размяться в профилактических целях против болезней. К примеру, в Новосибирской области превалирует голштинизированная черно-пестрая порода. С хорошо подобранным рационом питания она может нормально содержаться и в Бурятии», - поясняет он. – При правильном кормлении, содержании и уходе она может давать высокие надои и в Бурятии. Кстати, в коровниках Новосибирской области поддерживается температура не ниже +5 С, максимум +10С и хорошая вентиляция. Самое тяжелое время – лето, когда температура растет, из-за чего падают надои.
Без науки сегодня никуда
Когда Анатолий Баранов, руководитель СПК «Баян» Джидинского района, вернулся из поездки, он направил корма, которые использует его СПК, на лабораторное исследование в Новосибирск.
«Анализ показал, что заготовка произведена хорошо, но все же есть ряд отрицательных моментов. Мы их поняли и при следующей заготовке учтем. Сегодня также ведем переговоры со специалистами о доработке рациона кормления», - рассказал он. В «Баяне» все коровы черно-пестрой породы. Завезли из Иркутска несколько лет назад и с коровами все нормально. Недавно купили еще 100 голов этой же породы.
«Данная порода отзывчива на хорошее кормление, уход. Самый высокопродуктивный скот на сегодня. Времена меняются... Мы уходим от свободного выпаса. И будем применять только искусственное осеменение, свободной случки не будет. В ближайшие годы, думаю, подойдем к надоям в 5 тыс. литров молока в год на корову. Потом хотим дойти до 10 тыс.», - отметил Анатолий Баранов реформы в работе «Баяна».
Перспективы есть хорошие
Участники поездки выражают огромную благодарность Минсельхозу РБ за уникальную возможность вживую познакомиться с деятельностью лидеров российской молочной отрасли. Все вернулись воодушевленными увиденным и взялись за работу с удвоенной энергией.
«Одно дело посмотреть где-то на ютубе, а другое лично. Например, в Новосибирской области мы увидели, как силос заготавливается не в силосных ямах, а на площадках. А еще они там, представляете, уменьшают площади под кормовые культуры, хотя поголовье то же или даже растет. Идут по пути интенсификации – хорошие семена, обработка, агрономия. На меньшем участке земли получают больше кормов. Это впечатлило. Зачем пахать 5 тыс. гектаров, нести затраты, когда такой же результат можно получить на 3 тыс.», - рассказал фермер Николай Хамуев из Кабанского района.
В Бурятии хотят осуществить «молочный Ренессанс». Наращиваются меры господдержки. Из последних шагов - двукратное увеличение выплат на каждый килограмм произведенного и реализованного молока
«В 2021 г. мы выплачивали субсидию по 5,17 рублей на 1 кг. молока, а с 2022 г. станет 10 рублей. Если надой более пяти тысяч килограмм в год на корову, то будет 12 рублей. Плюс есть субвенции 2500-3000 рублей, которые выплачивают районы республики» - говорит министр сельского хозяйства.
Поддержка переработчиков тоже усиливается. Чтобы они повышали закупочную цену на молоко, им будут выплачивать почти по 3 рубля за килограмм взятого молока. Идет повышение суммы. Есть определенная поддержка по кормам. Ну а про компенсации за купленную технику, семя быков хороших пород и др. - все знают.
Среди участников поездки была девушка-фермер Цырена Цыденова, представитель фермерского хозяйства из Еравнинского района.
«Кроме фермерства, она еще инстаграм-блогер, восемь тысяч подписчиков. Рассказывает, пропагандирует среди молодежи сельское хозяйство, производство молока, сыров. Училась в Москве, могла там остаться, но вернулась», - отметил министр Галсан Дареев.
Дойных коров в хозяйстве пока немного -50 симменталов.
«К нашему климату хорошо приспособлены. Обычно они у нас на пастбищно-выгульной системе. Но сейчас, все же, будем делать упор на стойловое содержание. Есть КРС, мало дающие молоко, и теперь хотим оптимизировать структуру стада - заменить таких животных на высокопродуктивных молочных. Ведь мы тратим на них ресурсы, силы, время, а должного эффекта нет. Мы поняли, что их невыгодно держать. Посчитали по деньгам и оказалось, что лучше сделать замену на фуражных молочных коров», - описывает Цырена решительный поворот политики хозяйства в сторону повышения эффективности.
Поездка на ведущие предприятия страны произвела неизгладимое впечатление. Особенно понравилась автоматизация труда, которая позволяет небольшому коллективу управляется с массой коров.
Еравнинская ферма, некогда относившаяся к почившему колхозу, планомерно развивается. Была реконструирована с использованием средств гранта по программе «Семейная ферма». Сегодня стоит цель увеличить поголовье, заметно нарастить выпуск сыров. Поездка придала новую энергию, стала большим стимулом быстрее двигаться вперед.
С кормами дела обстоят хорошо, так что все верят в перспективу. Сравнивая, Цырена и другие члены бурятской делегации подметили, что в Удмуртии в кормлении КРС роль сена не так велика, как привыкли многие на селе Бурятии.
«Еще удивило, что обязательно используют в корм солому. Для нас солома - это как подстилка. А ее надо включать и в рацион коров, измельчив на отрезки в 4-5 сантиметров в длину», - поделилась Цырена Цыденова.
Знакомство с передовым опытом, его внедрение - неотъемлемая часть развития.
Сегодня обеспеченность республики молоком, молочной продукцией собственного производства составила 54 процента.
Показатель необходимо увеличивать. Агропредприниматели Бурятии, поддержке которых уделяется все больше внимания, полны решимости сделать это.
Фото: "Номер один"
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