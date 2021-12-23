Республика готовит «молочный Ренессанс»

Бурятские аграрии изучили опыт регионов - лидеров по молоку

Сельхозпроизводители республики вернулись из поездки по Удмуртии и Новосибирской области. Эти регионы входят в число лидеров молочной отрасли России.Делегация, которую составили представители ряда наиболее активных молокопроизводителей, во главе с министром сельского хозяйства Галсаном Дареевым, посетила там ведущие сельхозорганизации, фермерские хозяйства.График был очень напряженным, выезжали в хозяйства на заре, возвращались затемно. Уставали, но были довольны. Поездка оказалась реально интересной и полезной.На посещенных предприятиях работники удивлялись, что к ним приехали из далекой Бурятии. Особенно в Удмуртии. Еще принимающие стороны поразились тому уровню интереса, который проявили гости - интересовались темой просто досконально, задавали кучу вопросов, все облазили, посмотрели.Их «молочники» намного опередили бурятских коллег. Наши вступают в этап, который для них уже история. Бурятская сторона набиралась опыта, изучала образно говоря, «анатомию прорыва»....Ознакомились с тем, как используются технологии привязного и беспривязного содержания КРС при круглогодичном стойловом содержании, с научным подбором кормов и организацией кормления, техникой доения и воспроизводства КРС, зоотехнической работой.Непосредственно окунувшись в жизнь передовых хозяйств России, бурятские молокопроизводители своими глазами увидели в чем их плюсы и каким образом надо скорректировать работу собственных хозяйств, чтобы подняться на новый уровень.«Встретили радушно, все продемонстрировали. Сразу увидели, что приехали люди «с огоньком», искренне интересующиеся. И в Новосибирской области, и в Удмуртии очень гостеприимные люди. «Бурановские бабушки» нас даже встречали», - отметил Галсан Дареев.В целом, «молочная» Бурятия отличается от новосибирцев и удмуртцев тем, что основная часть молока (88 процентов) производится в хозяйствах населения. Товарный сектор дает только 12 процентов. С точки зрения эффективности это неудачное соотношение.У новосибирцев товарный сектор дает 82 процента молока, а в Удмуртии – аж 92 процента. Надои у коров там в разы (!) выше, чем в Бурятии.В итоге, общереспубликанское производство молока за последние 10 лет упало вдвое. Власти настроены переломить негативную тенденцию. Понятно, что опираться на хозяйства населения для прорыва не имеет смыслаГлавный путь - стимулировать агропредпринимателей (фермеров, СПК и др.) наращивать потенциал крупнотоварного производства, сохраняя производство молока и у населения.«Интенсивное производство, высокие надои возможны только в организованном секторе. В Удмуртии лет 15 назад молочное скотоводство находилось в кризисе. Республика небольшая, площади маленькие. А сейчас она стала одним из крупнейших по объему производству молока регионов. По эффективности же производства, думаю, стоит на первом месте», - подчеркивает Галсан Дареев.Василий Хамируев, представитель фермерского хозяйства из Хоринского района, отметил большое внимание, которое уделяют в передовых регионах кормам.«Они выращивают пшеницу, ячмень. В Бурятии это тоже растет. Но есть некоторые отличия. Они хорошо используют насыщенные, белковые культуры – вику, люцерну», - сравнивает аграрий.Он не скрывает, что по кормовой базе их хозяйство отстает от увиденного. Пока отстает. Вернувшись, предприниматель уже разговаривал с БГСХА на предмет изучения плодородия почвы. Есть планы сделать испытательные посевы вики, люцерны, клевера.Наши «молочные» аграрии увидели, что на предприятиях-лидерах совсем нет обычных «дворовых» коров. Исключительно специализированные молочные породы!Галсан Дареев, к слову, развеял миф, что хорошие молочные породы КРС могут быть не приспособленными к климату Бурятии.«Промышленное молочное животноводство – это круглогодичное стойловое содержание. Высокопродуктивные коровы не пасутся на пастбище. Животных ненадолго выпускают во двор просто размяться в профилактических целях против болезней. К примеру, в Новосибирской области превалирует голштинизированная черно-пестрая порода. С хорошо подобранным рационом питания она может нормально содержаться и в Бурятии», - поясняет он. – При правильном кормлении, содержании и уходе она может давать высокие надои и в Бурятии. Кстати, в коровниках Новосибирской области поддерживается температура не ниже +5 С, максимум +10С и хорошая вентиляция. Самое тяжелое время – лето, когда температура растет, из-за чего падают надои.Когда Анатолий Баранов, руководитель СПК «Баян» Джидинского района, вернулся из поездки, он направил корма, которые использует его СПК, на лабораторное исследование в Новосибирск.«Анализ показал, что заготовка произведена хорошо, но все же есть ряд отрицательных моментов. Мы их поняли и при следующей заготовке учтем. Сегодня также ведем переговоры со специалистами о доработке рациона кормления», - рассказал он. В «Баяне» все коровы черно-пестрой породы. Завезли из Иркутска несколько лет назад и с коровами все нормально. Недавно купили еще 100 голов этой же породы.«Данная порода отзывчива на хорошее кормление, уход. Самый высокопродуктивный скот на сегодня. Времена меняются... Мы уходим от свободного выпаса. И будем применять только искусственное осеменение, свободной случки не будет. В ближайшие годы, думаю, подойдем к надоям в 5 тыс. литров молока в год на корову. Потом хотим дойти до 10 тыс.», - отметил Анатолий Баранов реформы в работе «Баяна».Участники поездки выражают огромную благодарность Минсельхозу РБ за уникальную возможность вживую познакомиться с деятельностью лидеров российской молочной отрасли. Все вернулись воодушевленными увиденным и взялись за работу с удвоенной энергией.«Одно дело посмотреть где-то на ютубе, а другое лично. Например, в Новосибирской области мы увидели, как силос заготавливается не в силосных ямах, а на площадках. А еще они там, представляете, уменьшают площади под кормовые культуры, хотя поголовье то же или даже растет. Идут по пути интенсификации – хорошие семена, обработка, агрономия. На меньшем участке земли получают больше кормов. Это впечатлило. Зачем пахать 5 тыс. гектаров, нести затраты, когда такой же результат можно получить на 3 тыс.», - рассказал фермер Николай Хамуев из Кабанского района.В Бурятии хотят осуществить «молочный Ренессанс». Наращиваются меры господдержки. Из последних шагов - двукратное увеличение выплат на каждый килограмм произведенного и реализованного молока«В 2021 г. мы выплачивали субсидию по 5,17 рублей на 1 кг. молока, а с 2022 г. станет 10 рублей. Если надой более пяти тысяч килограмм в год на корову, то будет 12 рублей. Плюс есть субвенции 2500-3000 рублей, которые выплачивают районы республики» - говорит министр сельского хозяйства.Поддержка переработчиков тоже усиливается. Чтобы они повышали закупочную цену на молоко, им будут выплачивать почти по 3 рубля за килограмм взятого молока. Идет повышение суммы. Есть определенная поддержка по кормам. Ну а про компенсации за купленную технику, семя быков хороших пород и др. - все знают.Среди участников поездки была девушка-фермер Цырена Цыденова, представитель фермерского хозяйства из Еравнинского района.«Кроме фермерства, она еще инстаграм-блогер, восемь тысяч подписчиков. Рассказывает, пропагандирует среди молодежи сельское хозяйство, производство молока, сыров. Училась в Москве, могла там остаться, но вернулась», - отметил министр Галсан Дареев.Дойных коров в хозяйстве пока немного -50 симменталов.«К нашему климату хорошо приспособлены. Обычно они у нас на пастбищно-выгульной системе. Но сейчас, все же, будем делать упор на стойловое содержание. Есть КРС, мало дающие молоко, и теперь хотим оптимизировать структуру стада - заменить таких животных на высокопродуктивных молочных. Ведь мы тратим на них ресурсы, силы, время, а должного эффекта нет. Мы поняли, что их невыгодно держать. Посчитали по деньгам и оказалось, что лучше сделать замену на фуражных молочных коров», - описывает Цырена решительный поворот политики хозяйства в сторону повышения эффективности.Поездка на ведущие предприятия страны произвела неизгладимое впечатление. Особенно понравилась автоматизация труда, которая позволяет небольшому коллективу управляется с массой коров.Еравнинская ферма, некогда относившаяся к почившему колхозу, планомерно развивается. Была реконструирована с использованием средств гранта по программе «Семейная ферма». Сегодня стоит цель увеличить поголовье, заметно нарастить выпуск сыров. Поездка придала новую энергию, стала большим стимулом быстрее двигаться вперед.С кормами дела обстоят хорошо, так что все верят в перспективу. Сравнивая, Цырена и другие члены бурятской делегации подметили, что в Удмуртии в кормлении КРС роль сена не так велика, как привыкли многие на селе Бурятии.«Еще удивило, что обязательно используют в корм солому. Для нас солома - это как подстилка. А ее надо включать и в рацион коров, измельчив на отрезки в 4-5 сантиметров в длину», - поделилась Цырена Цыденова.Знакомство с передовым опытом, его внедрение - неотъемлемая часть развития.Сегодня обеспеченность республики молоком, молочной продукцией собственного производства составила 54 процента.Показатель необходимо увеличивать. Агропредприниматели Бурятии, поддержке которых уделяется все больше внимания, полны решимости сделать это.Фото: "Номер один"