Власти Бурятии объяснили, что будет с ценами

Контролем цен на продовольственные товары и товары первой необходимости в Бурятии будет заниматься оперативный штаб по поддержке экономики. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов.«Учитывая сложившуюся ценовую ситуацию на рынке, проводится мониторинг цен на социально-значимые, продовольственные товары, товары первой необходимости и строительные материалы. Будут отслеживаться факты увеличения цен на товары, анализироваться причины. В случае необоснованного роста, этим будут заниматься контрольные органы», — сказал Алексей Цыденов.В условиях скачка курса валют, а также из-за изменений в маршрутах поставок, часть товаров неизбежно подорожает. Однако никакого дефицита или гигантского роста цен не ожидается.«Основные поставщики товаров у нас находятся в Западной части России. Они взяли небольшую паузу, потому что где-то логистические цепочки были разрушены, где-то товар пересчитывается в зависимости от курса. На сегодня в рознице есть запас товаров. Из-за того, что такие неопределенности возникли в поставках, все активно над этим работают. В том числе и наши сети работают. Поиск новых поставщиков, предложений по более низкой цене», — сообщил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.Самым показательным и важным продуктом в России является хлеб. И он производится из российской пшеницы, которой в стране достаточно. Более того — наша страна является крупнейшим мировым экспортером зерна.«На сегодняшний день отгрузка идет в штатном режиме, в полном объеме и полном ассортименте, - рассказала гендиректор АО «Бурятхлебпром» Марина Александрова. - Поскольку мы выпускаем продукцию можно сказать стратегического назначения и повседневного спроса, поэтому используется в основном отечественное сырье. На сегодняшний день никаких проблем у нас с доставкой сырья нет, сырье поступает в нужном объеме по нашим заявкам без ограничений».Большинство основных видов продуктов производится в России — это хлеб, сахар, мясо, овощи и т.д. На них внешние факторы не должны оказать большое влияние. Много товаров (например, фруктов) ввозится из Китая и ближнего зарубежья, которые против России санкции не вводили.«Мы зависим больше от поставок из Китая и Ближнего Зарубежья. Это Казахстан, Азербайджан, Армения. Более того, что касается Китая, РФ отменила запрет на импорт из Китая косточковых. Это препятствие снято, и китайские фрукты опять появятся на прилавках наших магазинов», — говорит Алексей Оловянников.На федеральном уровне проводятся серьезные мероприятия, чтобы не допустить дефицита или резкого роста цен. Как сообщает портал Объясняем.РФ, 4 марта министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел межведомственный штаб по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен. Текущую ситуацию на рынке и меры государственного регулирования обсудили с участием представителей ФАС, Минпромторга, других федеральных ведомств и бизнеса.Сейчас по всей стране начинается посевная кампания – ключевой, основополагающий для отрасли этап. Как отметил Дмитрий Патрушев, для обеспечения аграриев заемными средствами Минсельхоз обратился в правительство с просьбой об увеличении лимитов на льготное краткосрочное кредитование на 25 млрд рублей.Фото: «Номер один»